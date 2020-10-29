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休假出遊來淡水 體驗農村遊程及南瓜加工新商品
後天就是萬聖節，新北市淡水區農會延續今年全國大南瓜比賽，持續推出一系列南瓜加工產品，讓民眾在家就能輕鬆品嘗應景南瓜料理，同時也與淡水樹興社區合作推出團體體驗遊程，讓民眾能夠不只品嘗南瓜美味，也能到戶外體驗淡水農村特色。
農業局表示，近年輔導淡水區農會不斷研發南瓜系列商品，延續推廣在地優質南瓜，包含南瓜麵線、冬粉及調和米粉等，更有獲選台灣農業旅遊伴手禮的南瓜起士紅藜麥餅乾，今年也推出新品「南瓜燕麥濃湯」，各位家長可以利用這些南瓜產品，添加巧思帶著小孩一起動手做，創作出具有濃濃萬聖節風味的美味料理。
另外，農會也與轄內樹興社區共同設計茶籽體驗課程，讓參與民眾不僅認識社區製茶文化，更可品嚐茶籽油風味餐，接下來11月更是洛神花產季，社區也將規劃相關遊程提供民眾體驗。
淡水區農會總幹事高忠表示，新北地區南瓜產季雖然已結束，但農會仍積極與淡水在地農友合作，透過農遊體驗活動，協助推廣淡水農村特色，更帶入消費商機以提升農友實質收入。同時研發南瓜相關產品，透過南瓜加工商品突破產季限制，提升在地特色農產經濟價值。
高忠表示，今年度推出的新品「南瓜燕麥濃湯」營養價值高，是健康、美味的好選擇，超市也將在10月31日、11月1日舉辦「不給糖、就搗蛋」活動，只要帶小孩前往農會超市購物，不限金額，就能免費試吃「滬尾南瓜起士餅」，為農會超市增添萬聖節色彩。如想了解農村體驗遊程可洽淡水區農會推廣部02-26202290轉分機146，購買南瓜系列商品請洽淡水區農會超市粉絲團。
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