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黃珊珊、王閔生會勘蟾蜍山 籲解決「產權、修復」問題

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
蟾蜍山產權、修復，議員提以文化景觀範圍及元素為本，不拆為原則。記者潘永鴻／攝影
蟾蜍山產權、修復，議員提以文化景觀範圍及元素為本，不拆為原則。記者潘永鴻／攝影

台北公館商圈附近的蟾蜍山，文化景觀面積超過大安森林公園，範圍內包含有2棟古蹟、8棟歷史建物、10棵受保護老樹，是台北南區少有的文化寶庫。北市府花費龐大資金不斷整建聚落區，卻面臨「產權、修復」問題。

於是，台北市議員王閔生28日邀請台北市副市長黃珊珊，以及好蟾蜍創辦人林鼎傑，一同前往會勘，深入了解實地情況。王閔生先前多次質詢台北市長柯文哲，提出蟾蜍山面臨的問題「地主產權」、「修復」重點。目前希望爭取臨路第一排的8棟歷建及用地，由台科大撥用給台北市文化局接管。

王閔生指出，當初政府安置居民的措施或受限於時代因素等問題，造成產權問題一向曖昧不明，蟾蜍山裡面包含「國產署、國防部、警政署、北市府與台灣科技大學等」，有政府興建的眷村，其中，還有軍眷擴建的山城違建，整合複雜且修復過程棘手。

對於整起土地爭議起緣，王閔生闡述，當初台科大爭取蟾蜍山作為校地時，曾留下一份「安置居民協議書」，協議書中就有提到在安置與補償未完成之前，不會實施強制拆遷，「造就現在北市府，遲遲無法整建聚落區。」因此得一一拜訪民眾協調搬遷，讓政府能盡快修復動工。

王閔生提出，蟾蜍山文化景觀範圍內有房舍被公有土地管理單位以訴訟排佔，並要求拆屋還地，但每棟房舍都是蟾蜍山文化景觀範圍內的重要元素之一，不應在文資大會審議通過的文化景觀範圍內，又再由文資委員去認定個別房舍是否可拆。「而是應該以文化景觀範圍及元素為本，不拆為原則。」

林鼎傑表示，聚落區內有「非列管眷村」建物被公有土地管理單位以訴訟排佔，並要求拆屋還地，在地文史團體好蟾蜍工作室認為該批建物已被文化局公告為「重要景觀元素」，應該好好保留，以維持百年山城的歷史脈絡與完整性。

黃珊珊表示，後續的維護管理，市府也會負起與所有權人國產署等中央單位溝通的責任，透過中央與地方的合作，解決目前所面臨問題。

文化局則回應，管理維護事宜，國有財產法等相關規定均有規範，無論收租、維護管理等仍應依據現行國有財產法規定辦理。

北市 王閔生 修復

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