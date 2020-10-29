承諾社子島不迫遷？柯文哲：一定不會把市民丟馬路上

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告社子島。對於有部分居民反對區段徵收，甚至不排除激烈抗爭，台北市議員黃郁芬今天質詢時，要求柯文哲答應台北市民，迫遷的狀況不會發生在臺北市？柯文哲回答「我一定不會把市民丟在馬路上。」

黃郁芳在議場播放日前南鐵東移的迫遷照片，有居民的家當被丟在外面，議員問柯文哲，前陣子發生的南鐵東移事件，已經引發許多民眾再度關心居住正義，因為居民的家被強拆，所有家當被移到外面，議員問柯，「柯文哲曾說，台北市是光榮城市，是否答應台北市民，台北市不會發生迫遷狀況？」柯文哲說，「我一定不會將市民丟在馬路上。」

議員要求柯文哲進一步具體承諾不會迫遷，會做得比黃偉哲好？柯文哲說，「我答應你戶戶安置。」