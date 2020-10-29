大巨蛋又爆不符建築規則第99條 柯文哲:不改不發使照

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告大巨蛋等重大施政，台北市議員簡舒培再度踢爆，大巨蛋8月7日復工，但有建築師公會8月11日前往大巨蛋抽查，發現影城棟也不符合建築技術規則第99條，質疑市府再包庇，應再移送建築師懲戒；林亮君也質疑，若遠雄表示要符合建築技師規則第97條有困難，市府後續怎理？柯文哲表示，就不發使用執照。

大巨蛋爭議持續，柯文哲今天赴議會專案報告，柯文哲報告時表示，大巨蛋拖了20年，不會是他的政績，而是善後，一定會讓大巨蛋符合安全。不過簡舒培在議場當場拿出8月11日建築師公會的抽查結果打臉柯文哲。

簡舒培說，柯市府才同意大巨蛋復工，但建築師公會8月11日前往大巨蛋抽查，竟發現還有24項簽證不合格，其中有5項涉及重大項目。簡說，建築師公會發現，大巨蛋影城棟違反「建築技術規則」第99條，五層樓以上未設戶外安全梯到屋頂避難平台，這就是公安的問題。

簡舒培問，建築師若又簽證不實，市府該怎麼處理？建管處長劉美秀表示，針對建築師公會的抽查，已經開會討論。議員要求，大巨蛋的建築師應該要移送懲戒，

柯文哲則表示，大巨蛋的安全，北市府會用專業，再能力範圍內，讓大巨蛋有足夠的安全，至於建築師公會檢查，就是要指出哪些需要改正。只要講出來，市府就會改掉。

另外，議員林亮君也質疑，根據她掌握的資料，市府8月21日時，府內也召開一個會議，針對大巨蛋不符合建築技師規則第97、第127條，是否有違反事項就要修正？但現在又被抽查到第99條也違反，北市府怎麼處理？

建管處長劉美秀說，第99條是因建築師公會抽查才發現，北市府上周有複審，還在討論當中，據了解，建築師與公會認知有落差，所以第99條部分，還在討論中。

林亮君也問北市府，遠雄有答應修正建築技術規則第97、127條嗎？若遠雄說修正有困難怎麼辦？林亮君說，大巨蛋若要符合建築技術規則第97條，B1至地面層安全梯就要全部圍起來，一旦遠雄說無法執行怎辦？

劉美秀表示，97條部分有部分需要修正，北市府與遠雄初步有討論因應對策，議員追問遠雄有承諾處理？柯文哲表示，若不修正就不發使照。

柯文哲說，大巨蛋發使照之前，應該還是會挑出很多地方要修正，但之前建築師已經被停業，簡舒培要求應再送懲戒，都發局長黃景茂澤表示，會再依法研究看看，因建築師已被懲戒停業兩年，若再懲戒，好像也沒有意義，更遭議員批評，怎麼包庇遠雄到這種地步。

林亮君也質疑，北市府與遠雄已在9月11日簽訂契約的變更協議書，北市府是否重新跟遠雄要施工日誌？議員說，北市府上次發文給遠雄是在七月，遠雄給施工日誌了沒？劉美秀表示，還會發文跟遠雄要。