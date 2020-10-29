鄭文燦跟自己誰做得好？ 侯友宜：每個人都做得比我好

美麗島電子報公布2024總統大選可能候選人民調，新北市長侯友宜以71.9%信任度居冠，另一名熱門人選桃園市長鄭文燦58%排名第三，新北市議員劉美芳今市政總質詢時，問侯友宜跟鄭文燦誰做得比較好，侯友宜說，每個人做得都比我好，也長得比我好。

一聽到2024總統大選民調問題，侯友宜趕緊說，「我是新北市長 哪是什麼候選人」，並強調自己身負403萬市民期待，「沒做好，403萬市民會罵我」。

對於跟鄭文燦相比，誰做得好？侯友宜表示，每個人都比我好；劉美芳追問，「那民調墊底的柯文哲呢？」侯友宜則說，「不會啦他比我好，每個人長得也都比我好，每個縣市首長都很努力，包括前任市長朱市長也非常努力，每個人都有他的長處。

侯友宜也表示，經常去看桃園市的建設，「有不錯都會學，像是一起努力把林口交流道打通，很多文化活動設計都做得都不錯。」