侯友宜：核廢料最終貯存場問題要院級以上說明

新北市議員鄭戴麗香抱怨台電未履行承諾，核一除役時間點、核廢料貯存場都未定，承諾回饋的4年參訪金2800萬元都未支付，希望市長侯友宜可協助。侯友宜則表示，如果無法馬上解決，核廢料最終貯存場的問題要院級以上清楚說明。

鄭戴麗香說，石門區核一除役中，民眾憂心當地會不會成為最終貯存場，希望台電或經濟部可以確定遷移時間，以書面承諾，但要特別注意輻射外洩問題，聽說拆除比生產過程危險，不能疏忽，「台電給蘭嶼條件多好，給石門條件多差。」

她說，核一廠過去2年一次回饋的參訪經費1400萬元，已經4年2800萬元沒給，希望台電履行承諾。

侯友宜說，核一最終貯存場問題不是單一台電或經濟部可決策，必須要行政院級層級甚至府方層級宣示，當地核廢料已經放40年，有必要由最高層負責講清楚，先說好要放多久，回饋再另外講，不能先談回饋，不然以為民眾是要錢。

「核廢料不能永遠放在我們家」侯友宜說，當地多年來受限無法發展，生活等問題都受影響，政府要先協助解決，其他再用回饋處理。他會要求台電除役要提出方案，由院級以上說明，環保局也要協助監測。

侯友宜說，他一定全力以赴推動核一除役，已經和台電談2次，「講的口水都快乾了」，他贊成除役但安全第一，核廢料還要放多久必須講清楚，政府目前沒辦法解決就說清楚。