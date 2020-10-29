觀音山纜車最快明年中招標 侯友宜:台灣十大美景前段班

觀音山纜車串連八里渡船頭及觀音山硬漢嶺，沿途可遠眺淡水、八里沿岸河景，景色優美，新北市議員鄭戴麗香今於議會中質詢觀音山纜車進度，市長侯友宜表示，將於年底舉辦招商說明會，邀請有意願業者前來聆聽，完成後一定是台灣十大美景前段班；觀旅局長張其強表示，預計最快明年中招標，傾向採BOO方式，目前已有三家業者表達意願。

鄭戴麗香指出，已推動觀音山纜車案多年，但又多次流標，在侯友宜市長任內重啟，有多少信心能夠成功推動？

侯友宜表示，觀音山纜車可看到北台灣最美的淡水暮色，也是遠眺淡江大橋最好景點，「從纜車往下看，美不勝收，一定是台灣十大景色之一，而且排在前面」，準備在12月初舉辦招商說明會，邀請幾家有意願的業者來聽，討論怎麼樣做可以帶動觀光，並配合周遭環境整理。

張其強指出，目前已有三家業者表達意願，分別是地方人士聯盟及兩家國內企業，主要了解土地使用、促進民間參與公共建設相關法規以及市府意願，為了一併公開說明，因此將在年底舉辦招商說明會，預計會有超過三家業者與會。

張其強說明，觀音山纜車傾向朝BOT或BOO方式，大前提為市府不出資，透過公私協力方式興建，其中更傾向BOO，因纜車屬於遊憩設施，交由民間經營更富彈性，預計招商說明會後，明年中公開招標。

觀旅局表示，八里纜車規劃從八里渡船頭直上觀音山硬漢嶺，全長大約2公里，工程經費約新台幣9億元。屆時可遠眺淡水河口、淡江大橋，以及串連淡海輕軌藍海線、八里輕軌、八里河岸公園、十三行博物館，帶動當地觀光產業發展。