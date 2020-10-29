社子島區爭議 柯文哲承諾：戶戶安置 一定比現在好

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告社子島等重大市政。對於社子島部分居民反對區段徵收，已經造成在地兩派不同立場的激烈對抗。柯文哲今天表示，北市府原則還是採區段徵收，但想要剔除區段徵收的，可以提出來討論，明年七月之前，大家都可以討論。

柯文哲說，北市府目前處理社子島爭議，就是「大方向不變、細部可修正、一定不會比現在差、有問題就個案處理。」柯文哲也保證，他一定會做到家家安置，一定會比現在好。「若有居民有委屈不要緊，我們(市府)有委員會，會個案處理。」

柯文哲說，社子島禁建已經50年，再拖下去也不是辦法，他會加強在地溝通，會修正安置計畫，會做到戶戶安置，希望社子島能如期推展。

柯文哲今天提到社子島爭議，對於許多居民強烈反對區段徵收，柯說，針對區段徵收爭議，北市府預計在明年七月之前，原則是採區段徵收，想要剔除區段徵收的，就提出來討論，大家都可以討論。

柯說，社子島案開發進度目前正進行環評，後續還要核定區段徵收範圍，他的態度就是，原則區段徵收，但明年7月之前都可以提出討論，但原則是回饋標準要大家都一樣。

柯文哲說，目前社子島已通過兩級都委會審議，之所以採零方案是想不到更好方案，在區段徵收的大原則下，是否有技術或環保的替代方案，北市府都有彈性，但不能影響防洪及主要計畫。

至於環評反對的，北市府會一個一個問理由，也會與學者專家對話，柯保證，社子島一定做到戶戶安置，一定會比現在好。