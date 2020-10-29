快訊

陽信超貸案更二審出包 立委何志偉父親有罪獲撤銷

新冠肺炎境外移入又添3例！ 指揮中心14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社子島區爭議 柯文哲承諾：戶戶安置 一定比現在好

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，北市府目前處理社子島爭議，就是「大方向不變、細部可修正、一定不會比現在差、有問題就個案處理。」記者林麗玉／攝影
柯文哲說，北市府目前處理社子島爭議，就是「大方向不變、細部可修正、一定不會比現在差、有問題就個案處理。」記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告社子島等重大市政。對於社子島部分居民反對區段徵收，已經造成在地兩派不同立場的激烈對抗。柯文哲今天表示，北市府原則還是採區段徵收，但想要剔除區段徵收的，可以提出來討論，明年七月之前，大家都可以討論。

柯文哲說，北市府目前處理社子島爭議，就是「大方向不變、細部可修正、一定不會比現在差、有問題就個案處理。」柯文哲也保證，他一定會做到家家安置，一定會比現在好。「若有居民有委屈不要緊，我們(市府)有委員會，會個案處理。」

柯文哲說，社子島禁建已經50年，再拖下去也不是辦法，他會加強在地溝通，會修正安置計畫，會做到戶戶安置，希望社子島能如期推展。

柯文哲今天提到社子島爭議，對於許多居民強烈反對區段徵收，柯說，針對區段徵收爭議，北市府預計在明年七月之前，原則是採區段徵收，想要剔除區段徵收的，就提出來討論，大家都可以討論。

柯說，社子島案開發進度目前正進行環評，後續還要核定區段徵收範圍，他的態度就是，原則區段徵收，但明年7月之前都可以提出討論，但原則是回饋標準要大家都一樣。

柯文哲說，目前社子島已通過兩級都委會審議，之所以採零方案是想不到更好方案，在區段徵收的大原則下，是否有技術或環保的替代方案，北市府都有彈性，但不能影響防洪及主要計畫。

至於環評反對的，北市府會一個一個問理由，也會與學者專家對話，柯保證，社子島一定做到戶戶安置，一定會比現在好。

區段徵收 社子島 柯文哲

延伸閱讀

萊豬嗆中央 柯文哲：告訴我 這就是民進黨的民主？

萊豬爭議 柯文哲：中央蓄意欺騙 連他都不排除上街頭

被指為妻設淋浴間 北市體育局長：與事實不符

影／北市首創高齡健康前瞻中心 柯文哲踩數字眼忙腳亂

相關新聞

兩岸開戰拿槍上戰場？ 侯友宜：我射擊率蠻高的

中共軍機不斷擾台，新北市議員劉美芳今質詢市長侯友宜時指出，行政院長蘇貞昌曾稱「拿掃帚我都跟他拚」，侯友宜是否也是？侯友宜...

鄭文燦跟自己誰做得好？ 侯友宜：每個人都做得比我好

美麗島電子報公布2024總統大選可能候選人民調，新北市長侯友宜以71.9%信任度居冠，另一名熱門人選桃園市長鄭文燦58%...

侯友宜：核廢料最終貯存場問題要院級以上說明

新北市議員鄭戴麗香抱怨台電未履行承諾，核一除役時間點、核廢料貯存場都未定，承諾回饋的4年參訪金2800萬元都未支付，希望...

觀音山纜車最快明年中招標 侯友宜:台灣十大美景前段班

觀音山纜車串連八里渡船頭及觀音山硬漢嶺，沿途可遠眺淡水、八里沿岸河景，景色優美，新北市議員鄭戴麗香今於議會中質詢觀音山纜...

社子島區爭議 柯文哲承諾：戶戶安置 一定比現在好

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告社子島等重大市政。對於社子島部分居民反對區段徵收，已經造成在地兩派不同立場的激烈對抗。柯...

海中不倒翁搜救艇RB-02除役到海科館 去年救火燒船30人

在海中執行搜救任務近20年，號稱「海中不倒翁」的海中搜救艇RB-02，今年除役後，在海巡署的支持與捐贈下，將以新的任務在...

鶯歌西湖街、大湖路過窄 2天1車禍

新北市鶯歌區西湖街及大湖路是在地民眾往返桃園龜山的重要道路，但因路幅狹窄，民眾騎車得閃避電線桿，等候公車也需緊鄰馬路，平...

飛行傘教練：飛行10分鐘為宜 全程錄影

飛行傘運動享受凌空快感，但起飛前要確保很多安全程序，稍有疏忽就可能有生命危險。一名有13年經驗的林姓教練說，沒有經驗的遊...

飛行傘傳意外 新北勒令2家停業

飛行傘運動頻傳意外，安全問題成焦點。北海岸飛行傘業者10月接連發生意外事故，新北市府日前發文，強制勒令2家業者停業，但市...

南港貨櫃屋占市地 蝸居擠20人

台北市又見蝸居族。南港區市民大道有10多個貨櫃屋，被隔成小房間租給20人，生活條件極差，區公所接獲社工通報，上月底會同建...

捷運植物園站潛盾隧道 下月可參訪

捷運萬大線一期預計2025年完工，最近知名網紅小提琴手林子安在植物園站工區的潛盾隧道拍攝MV，獲廣大回響，更成為國際性O...

北市去年自有住宅率 內湖最高

台北買房大不易，但北市主計處公布最新家庭收支訪問調查結果顯示，去年底台北自有住宅率為84%，在12個行政區中，以內湖區自...

熱門新聞

台北蝸居又現！10多個貨櫃隔成小房間 擠20人月租3千元

身障高中生15分鐘內連遭3公車拒載 中市府：追究責任

3年來了16種保育動物 草莓田生態寶庫是最好代言人

不能再免費停了 汐止淡水這幾處路邊停車格11月起收費

基隆市立仁愛之家轉型長照園區 BOT投資規模約12億元

北市體育局長遭爆寵妻等七罪狀 李再立： 都為不實指控

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。