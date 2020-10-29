快訊

台東F-5E戰機失事墜海 空軍司令部：飛官獲救狀況良好

我只是個摩托計程車司機：泰國學運的學生－運將聯盟

海中不倒翁搜救艇RB-02除役到海科館 去年救火燒船30人

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
海中不倒翁搜救艇RB-02除役到海科館，去年救火燒船30人。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇RB-02除役到海科館，去年救火燒船30人。圖／海科館提供

在海中執行搜救任務近20年，號稱「海中不倒翁」的海中搜救艇RB-02，今年除役後，在海巡署的支持與捐贈下，將以新的任務在海科館登「陸」，展開海洋教育的推動，海科館今天表示，將在31日亮相，民眾可經由實體的船艦展開對救生救難的認識，及了解海域活動安全的重要性。

海科館指出，這艘海中搜救艇屬於自動扶正艇，RB為Rescue Boat的縮寫，以執行海上人員搜救任務為主，同時又具備海上消防及拖救船隻之能力，能在海域惡劣海況下值勤，長19公尺，寬5.6公尺的尺寸。它最特別的地方在船體像不倒翁，在海面上傾倒翻覆時，能在10秒內自行翻正。

搜救艇船上還配備有水上摩托車，具高機狀性，吃水深度淺等特性，在淺灘近岸的地方，船隻搜救時會有擱淺的危險，可擴大它搜救時會有擱淺的危險，可擴大它搜救的範圍。

去年釣透抽的季節，一艘滿載釣客的漁船在船上集魚燈開啟不久後，即發生火燒船的意外，火勢快速蔓延無法控制，船上船員及釣客全部跳海逃生，搜救艇接獲報案快速的抵達現場，與海巡艦艇一起將30名船員及釣客全數救起。

2018年海巡署的雷操手發現一艘在新北市瑞芳外海行駛的漁船，航跡十分可疑，搜救艇前往查緝，海巡人員在改裝密艙查獲走私香菸300箱。

海科館長陳素芬說，搜救艇有雙引擎的設計，因其中一顆引擎故障，已達報廢年限，海科館才有機會將這艘具有意義且具特殊功能的搜救艇迎來海科館。為讓民眾能一窺RB-02搜救艇的昔日雄風，拖運至八斗子船廠進行船隻保養維護。

海中不倒翁搜救艇RB-02除役到海科館，去年救火燒船30人。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇RB-02除役到海科館，去年救火燒船30人。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇RB-02除役到海科館，去年救火燒船30人。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇RB-02除役到海科館，去年救火燒船30人。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇RB-02除役到海科館，去年救火燒船30人。圖／海科館提供
海中不倒翁搜救艇RB-02除役到海科館，去年救火燒船30人。圖／海科館提供

海科館 海巡署

延伸閱讀

貨輪拖帶間沉沒5人失聯 海巡人員冒10級風浪搜救

外籍貨船高雄外海沉沒 10船員救起5人還在搜救中

影／釣客掉落堤防下消波塊 消防和海巡合力搜尋救到人

把港珠澳大橋當「釣魚台」11名釣客被捕

相關新聞

飛行傘傳意外 新北勒令2家停業

飛行傘運動頻傳意外，安全問題成焦點。北海岸飛行傘業者10月接連發生意外事故，新北市府日前發文，強制勒令2家業者停業，但市...

海中不倒翁搜救艇RB-02除役到海科館 去年救火燒船30人

在海中執行搜救任務近20年，號稱「海中不倒翁」的海中搜救艇RB-02，今年除役後，在海巡署的支持與捐贈下，將以新的任務在...

鶯歌西湖街、大湖路過窄 2天1車禍

新北市鶯歌區西湖街及大湖路是在地民眾往返桃園龜山的重要道路，但因路幅狹窄，民眾騎車得閃避電線桿，等候公車也需緊鄰馬路，平...

飛行傘教練：飛行10分鐘為宜 全程錄影

飛行傘運動享受凌空快感，但起飛前要確保很多安全程序，稍有疏忽就可能有生命危險。一名有13年經驗的林姓教練說，沒有經驗的遊...

南港貨櫃屋占市地 蝸居擠20人

台北市又見蝸居族。南港區市民大道有10多個貨櫃屋，被隔成小房間租給20人，生活條件極差，區公所接獲社工通報，上月底會同建...

捷運植物園站潛盾隧道 下月可參訪

捷運萬大線一期預計2025年完工，最近知名網紅小提琴手林子安在植物園站工區的潛盾隧道拍攝MV，獲廣大回響，更成為國際性O...

北市去年自有住宅率 內湖最高

台北買房大不易，但北市主計處公布最新家庭收支訪問調查結果顯示，去年底台北自有住宅率為84%，在12個行政區中，以內湖區自...

三鶯大橋改建 議員促拓寬聯外道

新北市三鶯大橋為銜接鶯歌、三峽及國道3號三峽交流道的重要聯絡橋梁，汽、機車流量龐大，目前正進行改建工程，預計2023年完...

下里打流感疫苗 汐止山區長輩免奔波

流感疫苗十月開始施打，除到指定的衛生所及醫療院所之外，汐止衛生所也利用下午時間安排下里行程，其中位處山區的長青里，光是下山到衛生所來回就要一兩個小時，可以就近施打疫苗，長輩說不用大老遠奔波，真的很便民。

淡水農會擴大服務社區 照顧關懷據點揭牌

為建構高齡者友善環境，新北市政府媒合淡水區農會成立社區照顧關懷據點，昨(27) 日正式揭幕啟用，希望透過成立關懷據點，將原有的農民服務擴展到社區服務，未來也會號召長者一起來參加，感受農會的溫暖。

愛心善款來偏鄉 要助平溪區邊緣戶度難關

平溪區因為許多長者的子女在外工作，一旦出現緊急狀況，因為條件不符無法申請政府補助，需要緊急的救助金，至虹企業今(28)日到平溪區公所捐款十萬元，是區公所目前收到最大的善款，也希望拋磚引玉，鼓勵更多社會人士參與平溪區的公益活動。

秋高氣爽步道旅行 石門茶山喝茶嚐粿

石門區公所秋冬力推深度旅行，一條茶山步道之旅，有不少日治時期留下的茶園，採茶、製茶、產茶都可在這裡一探究竟，而遊程中除了喝茶品茗，還可以品嚐自己製作的茶油草仔粿，歡迎民眾來體驗一場戶外步道踏青，好玩又好吃的茶山之旅。

熱門新聞

台北蝸居又現！10多個貨櫃隔成小房間 擠20人月租3千元

捷運植物園站成MV拍攝場景 還被納入國際活動必訪地點

身障高中生15分鐘內連遭3公車拒載 中市府：追究責任

影／北海岸獨創水上飛行傘遭勒令停業 業者錯愕難接受

台南交流道3出口路標新版本 郭國文：為高公局長上了課

南迴最美「安朔高架橋」 榮獲交通界奧斯卡工程冠軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。