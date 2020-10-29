海中不倒翁搜救艇RB-02除役到海科館 去年救火燒船30人

在海中執行搜救任務近20年，號稱「海中不倒翁」的海中搜救艇RB-02，今年除役後，在海巡署的支持與捐贈下，將以新的任務在海科館登「陸」，展開海洋教育的推動，海科館今天表示，將在31日亮相，民眾可經由實體的船艦展開對救生救難的認識，及了解海域活動安全的重要性。

海科館指出，這艘海中搜救艇屬於自動扶正艇，RB為Rescue Boat的縮寫，以執行海上人員搜救任務為主，同時又具備海上消防及拖救船隻之能力，能在海域惡劣海況下值勤，長19公尺，寬5.6公尺的尺寸。它最特別的地方在船體像不倒翁，在海面上傾倒翻覆時，能在10秒內自行翻正。

搜救艇船上還配備有水上摩托車，具高機狀性，吃水深度淺等特性，在淺灘近岸的地方，船隻搜救時會有擱淺的危險，可擴大它搜救時會有擱淺的危險，可擴大它搜救的範圍。

去年釣透抽的季節，一艘滿載釣客的漁船在船上集魚燈開啟不久後，即發生火燒船的意外，火勢快速蔓延無法控制，船上船員及釣客全部跳海逃生，搜救艇接獲報案快速的抵達現場，與海巡艦艇一起將30名船員及釣客全數救起。

2018年海巡署的雷操手發現一艘在新北市瑞芳外海行駛的漁船，航跡十分可疑，搜救艇前往查緝，海巡人員在改裝密艙查獲走私香菸300箱。