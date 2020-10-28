鶯歌危險路段平均兩天一車禍 市府價購私人土地拓寬

新北市鶯歌區西湖街及大湖路是在地民眾往返桃園龜山的重要道路，但因路幅狹窄，民眾騎車得閃避電線桿，等候公車也需緊鄰馬路，平均每2天就發生一起車禍，市議員蘇泓欽今質詢時要求市府盡速改善。市長侯友宜表示，將責成工務局先改善道路品質，由於拓寬涉及私人土地，將與地主協議價購，以利後續拓寬。

蘇泓欽指出，西湖街上的電線桿原本應位於道路外的草地，卻有近10根電線桿突兀出現在路肩，導致機車騎士為了閃避電線桿，被迫與大車爭道； 另在大湖路段，路幅更狹窄，民眾只能在路邊等公車，或是站在懸空於鐵道上的「陽台」迷你候車區，危險又不便。

大湖里長蕭鈴玉表示，該路段道路窄小也沒有機車道，汽、機車搶道的結果就是三天兩頭就有車禍，連住戶走在路上都膽戰心驚；民眾陳小姐說，鳳鳴陸橋下來的鶯歌路有四線道，但轉彎到了大湖路就只剩兩線道，「道路突然變窄會讓不熟路況的騎士嚇到，期盼市府能正視問題。」

侯友宜表示，針對當地路廊窄小問題，交通局及工務局都相當重視，但礙於用地問題無法拓寬，將先移除電線桿，改善道路鋪面及線型，後續再與地主協議價購，拓寬馬路。