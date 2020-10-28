三鶯大橋改建2023完工 聯外道路太窄恐塞車
三鶯大橋為銜接鶯歌、三峽及國道3號三峽交流道重要聯絡橋梁，汽、機車流量龐大，目前正進行改建工程，預計2023年完工通車。新北市議員蘇泓欽今質詢時指出，下匝道通往環河路段相當狹窄，恐影響通車後的車流，應盡速拓寬。工務局表示，會將道路擴寬至7公尺，採雙向各一車道通行，預計明年發包施工，最快同年底完工。
三鶯大橋橋齡超過30年，是三峽、鶯歌間和通往桃園市的要道，但橋梁老舊，無法因應日漸增加的車潮，工務局分2期拓寬，共耗資約18億，預計2023年6月完工。
工務局指出，改建前雙向各二車道，橋寬17公尺，改建後將增加到38.25公尺，雙向各三車道，及兩側機車及人行自行車專用道，除拓寬優化橋面，也加強橋墩安全，完工後將舒緩三鶯地區交通，串聯河濱自行車道的綠色交通網絡。
蘇泓欽質詢時指出，三鶯大橋2023年就要完工通車，但目前下匝道往二甲、二橋的環河路，有些路段過於狹窄，一定會影響通車後的車流，造成塞車，且目前最窄的路寬才5.8公尺，不符合大型車開放條件。
蘇泓欽補充，環河路能直通桃園大溪，但由於路寬不足，大貨車被迫繞進鶯歌市區，反而使路幅較小的市區道路更壅擠，市府應盡快拓寬環河路，開放大車行駛，同時解決三鶯大橋及市區交通問題。
新北市汽車貨運商業同業公會總幹事林秋華也說，鶯歌工廠眾多，需要大貨車運送，但因路寬過窄限制大車行駛，許多貨運司機都必須改道，增加繞行時間又容易塞在市區，對環河路開放大車樂觀其成。
交通局長鍾鳴時表示，由於環河路拓寬涉及水利署第十河川局堤防用地，若取得同意可拓寬後，將拓寬至七公尺，採雙向各一車道通行，目前已確認道路可承受大車重量，待拓寬完成後再研擬相關動線，是否可開放大車。
工務局長詹榮鋒說，11月3日將與水利署及相關單位召開會勘，進行細部討論，取得同意後將立刻啟動設計，預計明年發包動工，最快明年底或後年初完工。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言