秋高氣爽步道旅行 石門茶山喝茶嚐粿

石門區公所秋冬力推深度旅行，一條茶山步道之旅，有不少日治時期留下的茶園，採茶、製茶、產茶都可在這裡一探究竟，而遊程中除了喝茶品茗，還可以品嚐自己製作的茶油草仔粿，歡迎民眾來體驗一場戶外步道踏青，好玩又好吃的茶山之旅。

石門區長林俊宏說，秋高氣爽微微涼的天氣，到山區步道旅行也是一個不錯的選擇，在石門區茶山步道附近，有不少日治時期就開始製茶的茶廠，來到茶山步道除了喝茶，茶農們還推出不一樣的體驗，可以親手採茶、近距離看製茶烘培的過程，還可以ＤＩＹ茶油製作的草仔粿，是相當難得的體驗。

草里製茶廠謝宜良說，石門最主要製作的茶是炭培鐵觀音還有紅茶，炭培不但可以修飾茶的口味，還做出專屬於石門的茶特色，就像喝咖啡一樣，豆子有分淺培、中培、深培，鐵觀音也是，在石門茶山的鐵觀音就是偏中、重培的口感。

放棄科技業高薪回鄉接手外公茶廠的謝宜良，可以說是整個茶山山頭最年輕的青年茶農，憑藉著一股對家鄉的抱負與熱情，從製茶、產茶都有自己的一套方式，近來更是有茶產品的全新包裝，清新、文創風格深受年輕人的喜愛，此外雲頂茶莊的謝媽媽做的草仔粿更是來茶山步道旅遊必嚐的美食。

石門區長林俊宏表示，前陣子剛剛落幕的跟著風箏去旅行活動，其中一條旅遊路線就是茶山步道旅行，區公所也希望順應新的旅遊型態，可以提供更多深入地方的旅遊行程，藉此也讓遊客認識石門除了肉粽、風箏特色之外的多元人文風貌，在秋高氣爽的秋冬來一趟不一樣的石門深度之旅。