愛心善款來偏鄉 要助平溪區邊緣戶度難關

平溪區因為許多長者的子女在外工作，一旦出現緊急狀況，因為條件不符無法申請政府補助，需要緊急的救助金，至虹企業今(28)日到平溪區公所捐款十萬元，是區公所目前收到最大的善款，也希望拋磚引玉，鼓勵更多社會人士參與平溪區的公益活動。

至虹企業董事長許連慶表示，今天從板橋來到平溪捐贈愛心善款，主要是因為與板橋區深丘里陳廉誠里長的結緣，陳里長平溪出生，在外打拚後仍不忘家鄉需要，更曾連結深丘福德宮的物資嘉惠平溪區弱勢民眾；有次聽陳里長說平溪區人口外流、高齡化嚴重的狀況，特別希望以社會企業的力量，幫助偏鄉資源的匱乏。

平溪區長曾繁盛表示，許連慶董事長不但公司經營有成，更曾擔任里長、獅子會會長、深丘福德宮管理委員會副主委等職務，關懷弱勢不落人後，儘管平溪與他沒有太多的淵源，慷慨捐助了十萬元，是平溪區公所獲社會企業捐助以來最大一筆善款，特別以布條感謝狀、天燈禮品表示公所收獲的感動，將來這筆金額也將用在邊緣戶的緊急救助上，也期盼更多善心人士捐助，一同為偏鄉的福祉努力。