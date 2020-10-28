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淡水農會擴大服務社區 照顧關懷據點揭牌

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區農會成立社區照顧關懷據點，將原有的農民服務擴展到社區服務。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區農會成立社區照顧關懷據點，將原有的農民服務擴展到社區服務。 圖／紅樹林有線電視提供

為建構高齡者友善環境，新北市政府媒合淡水區農會成立社區照顧關懷據點，昨(27) 日正式揭幕啟用，希望透過成立關懷據點，將原有的農民服務擴展到社區服務，未來也會號召長者一起來參加，感受農會的溫暖。

淡水區農會總幹事高忠說，淡水農會除致力農業推廣及金融服務外，近年也積極落實社會責任，希望透過成立關懷據點，將原有的農民服務擴展到社區服務。除了電話關懷社區長者外，也會定期前往訪視行動不便及獨居長者。

總幹事高忠表示，關懷據點的靈魂人物就是志工隊，透過志工隊協助帶領各項活動與關懷行動，目前農會農業志工隊共有52人，平均年齡約63歲，多由在地農村婦女、家政班員參與，未來將提供豐富的動、靜態課程與老人共餐活動，卡拉OK歡唱、手作DIY、桌遊及銀髮運動課程，讓長輩能開心學習。

淡水區長巫宗仁表示，這個據點是淡水第21個關懷據點，讓銀髮長輩們聚在一起運動、學習與用餐，促進身體健康及心理滿足。

新北市社會局主祕吳淑芳表示，現今高齡長者多經歷農村社會，普遍對於農會具一定信任感及熟悉感，透過農會邀請在地銀髮長輩踏出家門，來關懷據點走走看看，讓生活更健康。而長庚里長 陳崇煌也表示，農會大樓六樓正式成立長庚里關懷據點，未來也會號召長者一起來參加，感受農會的溫暖。

淡水 農民

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