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立委張宏陸要求中央兼顧地方停車需求 開發特專三用地

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
立委張宏陸要求文化部推動特專三開發，且兼顧地方停車需求。本報資料照片
立委張宏陸要求文化部推動特專三開發，且兼顧地方停車需求。本報資料照片

立法委員張宏陸今天針對新北板橋特專三用地質詢文化部李永得，希望文化部規畫特專三能依國家級建設、地標型建築物及多功能複合使用3個原則處理，其中複合使用應包括板橋需求量大的汽機車停車場，在現有基礎上提供民眾更多便利。李永得承諾會以在地需求考量。

李永得說，他知道特專三是板橋人長久的期待，會將把在地的需求納入考量。

新板特區內環狀線板橋站旁的特三專區占地約1萬坪，屬文化部所有，估算地價超過200億元，26年來最大用途卻是平面停車場，被稱為全台最貴停車場，地方人士都希望這塊地能更有效運用。

張宏陸今天在文化教育委員會質詢時，要求文化部要盡速完成。他說，這塊地在2004年就提出計畫，當時由行政院長蘇貞昌擔任前台北縣長，但17年來還沒看到影子，如今蘇貞昌是行政院長，是最好的推動契機。

他要求由文化部主導，因為中央的「手骨卡粗」，不管是經費、規畫能力考量，都該由中央處理，所以未來特專三開發案必須是國家級的建設，讓萬坪空間成為板橋的新地標。

張宏陸認為最重要的是複合使用功能，未來不管要開發科技、藝文、娛樂等，都要包含板橋人迫切需要的停車空間。

立委張宏陸要求文化部推動特專三開發，且兼顧地方停車需求。本報資料照片
立委張宏陸要求文化部推動特專三開發，且兼顧地方停車需求。本報資料照片

文化部 李永得 張宏陸 停車場

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