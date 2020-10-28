2019年底北市自有住宅率84% 內湖區成購屋首選地點
台灣「有土斯有財」觀念根深蒂固，擁有自有住宅常被民眾視為工作動力及成家立業的必要條件，因此房屋自有率居高不下，北市主計處公布最新家庭收支訪問調查結果顯示，108年底台北自有住宅率為84%，北市12行政區中以內湖區自有住宅率87.4%最高、士林區79.5%最低。
主計處指出，按家庭可支配所得戶數五等分位組觀察，108年第5等分位組（最高所得組）家庭自有住宅率為90.6%，較第1等分位組（最低所得組）的78.8%高出11.8百分點；若以近5年資料顯示，北市自有住宅率介於82.5％至84.2％之間，且所得越高家庭其自有住宅率有越高趨勢。
依照平均每人居住面積觀察居住品質，108年底北市平均每人居住面積為10.4坪，各行政區中，以大安區11.8坪最高、萬華區9.1坪最低，兩者相差2.7坪。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，內湖區自有住宅率最高，主因為內科發展起來，大家在內科工作也就直接在內湖置產；士林區因發展較早、房屋多為老舊，許多當地人為求較高居住品質而換屋，導致自有住宅率下降。
而居住面積部分，徐佳馨表示，大安區民眾房子多為公寓或華夏，其面積叫一般套房大，此外，大安區豪宅多，平均下來每人居住面積較大；萬華地區房子坪數相對較小，小坪數的套房多，因此平均可居住面積小。
另外，針對北市自有住宅率高達84％，卻有許多年輕人因房價居高不下無法成家的情況，社會住宅推動聯盟秘書長彭揚凱指出，「台灣自有住宅率算法有個最大的盲點，就是問房不問人」，並延伸出2個問題。
第一，重複計算，現在房價高，年輕人年過30歲，甚至結婚生子都還住在家中，但在調查中詢問「是不是住在自己（家中）房子」，若答是，就會被納入計算，一間房子若住5人，代表5人都有房子。
第二，北市外來移動人口數多，在統計概念上，真實住在北市的人不太會被看到，因此，真實的自有住宅率將會低於政府公布的數字。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言