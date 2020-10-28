2019年底北市自有住宅率84% 內湖區成購屋首選地點

台灣「有土斯有財」觀念根深蒂固，擁有自有住宅常被民眾視為工作動力及成家立業的必要條件，因此房屋自有率居高不下，北市主計處公布最新家庭收支訪問調查結果顯示，108年底台北自有住宅率為84%，北市12行政區中以內湖區自有住宅率87.4%最高、士林區79.5%最低。

主計處指出，按家庭可支配所得戶數五等分位組觀察，108年第5等分位組（最高所得組）家庭自有住宅率為90.6%，較第1等分位組（最低所得組）的78.8%高出11.8百分點；若以近5年資料顯示，北市自有住宅率介於82.5％至84.2％之間，且所得越高家庭其自有住宅率有越高趨勢。

依照平均每人居住面積觀察居住品質，108年底北市平均每人居住面積為10.4坪，各行政區中，以大安區11.8坪最高、萬華區9.1坪最低，兩者相差2.7坪。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，內湖區自有住宅率最高，主因為內科發展起來，大家在內科工作也就直接在內湖置產；士林區因發展較早、房屋多為老舊，許多當地人為求較高居住品質而換屋，導致自有住宅率下降。

而居住面積部分，徐佳馨表示，大安區民眾房子多為公寓或華夏，其面積叫一般套房大，此外，大安區豪宅多，平均下來每人居住面積較大；萬華地區房子坪數相對較小，小坪數的套房多，因此平均可居住面積小。

另外，針對北市自有住宅率高達84％，卻有許多年輕人因房價居高不下無法成家的情況，社會住宅推動聯盟秘書長彭揚凱指出，「台灣自有住宅率算法有個最大的盲點，就是問房不問人」，並延伸出2個問題。

第一，重複計算，現在房價高，年輕人年過30歲，甚至結婚生子都還住在家中，但在調查中詢問「是不是住在自己（家中）房子」，若答是，就會被納入計算，一間房子若住5人，代表5人都有房子。

第二，北市外來移動人口數多，在統計概念上，真實住在北市的人不太會被看到，因此，真實的自有住宅率將會低於政府公布的數字。