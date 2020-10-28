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影╱北海岸水上飛行傘遭停業 侯友宜：禁止危險活動

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往議會接受市政總質詢。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今前往議會接受市政總質詢。記者吳亮賢／攝影

新北市北海岸的飛行傘業者昨收到新北市府公文，指降落場地有遊客、漂流木，具安全疑慮，要求業者立刻停業並限期改善，令業者相當錯愕。新北市長侯友宜今表示，若在海域中從事危險活動，會公告禁止，第一個給予警告，再來就給予處罰，甚至不排除勒令停業。

新北體育處指出，北海岸飛行傘業者在翡翠灣沙灘的「水上飛行傘」因10月4日出現遊客在翱翔天際時遭電線勾到，不慎摔落地面的事件，稽查後發現業者經營的降落場地有遊客、漂流木，沒有安全的降落場，便發送公文給業者要求勒令停業，並於12月18日前改善，否則將依消保法裁罰6萬到150萬。

業者則喊冤，沙灘並沒有異物、石頭，如有也都有隨時清除，不是公文中所指未能提供可合理期待安全性之降落場，安全保護措施及安全降落也都足夠，「該改善的都改善了，不知標準在哪裡要如何改善」，希望市府站在輔導立場，如何改善一定配合，不要這樣勒令停業。

侯友宜說，新北市海域非常遼闊，有一百四十五公里，若在遊憩地點從事危險活動，都會公告禁止，必要的時候都會處罰，如果有業者在海域中從事危險活動，第一個都會給予警告，再來就處罰，甚至不排除勒令停業。

侯友宜表示，這些都是一系列的執法動作。希望在安全無虞底下，業者如果能夠合法經營，市府會加以輔導。

侯友宜 飛行傘

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