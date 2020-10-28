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龍山寺、聯合報公益寫作營成果佳！續辦擴增開班

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
萬華龍山寺與聯合報合作，共推「愛與希望公益寫作營」，提升孩子們的文學寫作能力。記者潘永鴻／攝影
萬華龍山寺與聯合報合作，共推「愛與希望公益寫作營」，提升孩子們的文學寫作能力。記者潘永鴻／攝影

為讓孩子提升寫作能力，台北萬華龍山寺去年開始與聯合報合作，共同推辦「愛與希望公益寫作營」，首期開課成效良好，今年，將在萬華13所國中小開設15班，讓450名清寒、新住民原住民等家庭孩子受惠，把資源回饋教育。

「愛與希望公益寫作營」本學期將在萬華13所學校開班，針對國小3到6年級學生，共開設15班每班30人，有8節16堂的寫作課程，學生將利用課餘時間上課，在課程中至少可完成6篇作文，而老師會透過生動活潑的教學方式，培養學生寫作技巧提供建議，並將孩子們的作品彙整成作品集。

萬華國中校長洪志成表示，為關懷新住民、原住民、清寒等學子教育議題，推動「中文深耕計畫」，為更進一步落實幫助學子加強國語文學習能力，特別推出「公益寫作研習營」，藉由優良中文師資、名師策劃之系統化教材，以活潑互動的教學方式，並從互動課程中主動萌生學習興趣，一筆一劃寫出令人驚豔的好文章。

龍山寺副董事長黃書瑋表示，中文寫作非常重要，尤其是小學生、初中生，在這個學習階段，若是基礎沒有扎根好，升學到高中以及大學，錯別字就會相當多。

黃書瑋表示，自己小時就讀西門國小，當時老師鼓勵學生們多投稿，於是抱持著試試看的心態，沒想到結果讓他驚訝，作品竟然被錄取。「心裡面充滿許多愉悅，這是小朋友內心的心聲。」

黃書瑋表示，花心思寫的作品受到肯定，錄取後拿給父母親看，還記得母親問「你喜歡寫作嗎？」他便回答「是的。」在這機會之下，父親找來了台灣著名兒童文學作家林良以及，來教導寫作方法，「成為我作文方面的啟蒙老師。」

黃書瑋說，後來因緣巧合，大學系上要編系刊，於是自告奮勇表達「自己非常喜歡寫作」， 不過，剛開始校對會有錯字，經過時間上的磨練，在短時間內精準抓到文字熟練的訣竅，他強調「要自己找事情來做，這樣才會有進步的空間。」倘若什麼都不會，不去執行行動，那就惠永遠都學不會。

對於「愛與希望公益寫作營」舉辦，黃書瑋說，希望孩子透過寫作，提升閱讀語文能力，與聯合報共推寫作班後，幫助到許多孩子，這次也持續贊助，特別感謝各校師生支持，給孩子更多學習機會。

原住民 龍山寺 新住民

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