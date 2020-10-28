被指為妻設淋浴間 北市體育局長：與事實不符

媒體報導，台北市體育局長李再立遭員工投訴7大罪狀，包含增設女用淋浴間給妻子使用。對此，李再立今天表示，與事實不符。

鏡週刊報導，李再立被體育局員工投訴，增設女用淋浴間給妻子使用（公器私用）、局務會議公開批評副市長蔡炳坤（對上不敬）、公開指責新進同仁受訓成績差（羞辱同仁）、放任工友請假去屏東玩5天（縱容部屬）、阻撓設置射擊訓練場地（表裡不一）。

報導指出，體育局員工還投訴，李再立員工滿意度倒數卻推責科室主管（不知反省）、隨意答應市長柯文哲承攬教育局「專任運動教練」業務卻做不到（輕諾寡信），針對以上7罪狀，呼籲柯文哲嚴肅處理。

對此，李再立上午召開記者會，遭指公器私用部分，表示今年在第二辦公室2樓女用洗手間設置淋浴間，是考量2樓原有淋浴間設置於男廁內，4樓雖有淋浴間，但該樓層為儲物空間無人辦公。

李再立表示，女性同仁使用4樓淋浴間不便，基於性別平權故於2樓新設；另他的妻子為在花蓮工作的全職女性，報導指淋浴間是專為妻子而設，與事實不符。

體育局隨後發布新聞稿，遭指對上不敬部分，局長是在局務會議會分享對時政看法，並勉勵同仁批判性思考；遭指羞辱同仁部分，局長關心某受訓成績不理想的新進同仁，曾請科室主管了解原因並提供輔導。

遭指縱容部屬部分，體育局表示，這名工友去屏東是為提供必要協助；至於射擊訓練場地，局方指出，本於權責研議其適法性及法規限制等，皆是行政機關決策前必要作為。

遭指不知反省部分，體育局指出，員工滿意度調查，若是對機關首長的評量，局長個人虛心接受；遭指輕諾寡信部分，柯文哲從未指示將教育局「專任運動教練」業務移轉體育局，此事是教育局長曾燦金向李再立提議。

體育局表示，考量行政機關應相互協助，將本案提至體育局局務會議討論，最後認為現階段不適合將該業務由教育局移轉至體育局，本案評估作業體育局及教育局均認真執行，並無草草了事。