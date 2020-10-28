快訊

查江蘇台商竟揪出陰變陽法境外移入 樣本DNA證實錯置

被指為妻設淋浴間 北市體育局長：與事實不符

中央社 / 台北28日電

媒體報導，台北市體育局長李再立遭員工投訴7大罪狀，包含增設女用淋浴間給妻子使用。對此，李再立今天表示，與事實不符。

鏡週刊報導，李再立被體育局員工投訴，增設女用淋浴間給妻子使用（公器私用）、局務會議公開批評副市長蔡炳坤（對上不敬）、公開指責新進同仁受訓成績差（羞辱同仁）、放任工友請假去屏東玩5天（縱容部屬）、阻撓設置射擊訓練場地（表裡不一）。

報導指出，體育局員工還投訴，李再立員工滿意度倒數卻推責科室主管（不知反省）、隨意答應市長柯文哲承攬教育局「專任運動教練」業務卻做不到（輕諾寡信），針對以上7罪狀，呼籲柯文哲嚴肅處理。

對此，李再立上午召開記者會，遭指公器私用部分，表示今年在第二辦公室2樓女用洗手間設置淋浴間，是考量2樓原有淋浴間設置於男廁內，4樓雖有淋浴間，但該樓層為儲物空間無人辦公。

李再立表示，女性同仁使用4樓淋浴間不便，基於性別平權故於2樓新設；另他的妻子為在花蓮工作的全職女性，報導指淋浴間是專為妻子而設，與事實不符。

體育局隨後發布新聞稿，遭指對上不敬部分，局長是在局務會議會分享對時政看法，並勉勵同仁批判性思考；遭指羞辱同仁部分，局長關心某受訓成績不理想的新進同仁，曾請科室主管了解原因並提供輔導。

遭指縱容部屬部分，體育局表示，這名工友去屏東是為提供必要協助；至於射擊訓練場地，局方指出，本於權責研議其適法性及法規限制等，皆是行政機關決策前必要作為。

遭指不知反省部分，體育局指出，員工滿意度調查，若是對機關首長的評量，局長個人虛心接受；遭指輕諾寡信部分，柯文哲從未指示將教育局「專任運動教練」業務移轉體育局，此事是教育局長曾燦金向李再立提議。

體育局表示，考量行政機關應相互協助，將本案提至體育局局務會議討論，最後認為現階段不適合將該業務由教育局移轉至體育局，本案評估作業體育局及教育局均認真執行，並無草草了事。

體育 教育局

延伸閱讀

影／北市首創高齡健康前瞻中心 柯文哲踩數字眼忙腳亂

精實管理還債570億 王世堅轟柯文哲「臭彈」市長

台北市成亞洲第一 柯文哲簽署加入國際彩虹城市

北市啟聰學校宿舍 改建幼兒園結合身障日照機構

相關新聞

北市體育局長遭爆寵妻等七罪狀 李再立： 都為不實指控

台北市體育局長李再立遭質疑公器私用，並遭爆料有多項爭議。有人投訴，李今年6月動用6萬5千元第一預備金，在局長室旁增設女用...

北海岸水上飛行傘傳意外 新北府勒令停業：安全不足

北海岸飛行傘業者在翡翠灣沙灘的「水上飛行傘」因10月4日出現遊客在翱翔天際時遭電線勾到，不慎摔落地面的事件…

不能再免費停了 汐止淡水這幾處路邊停車格11月起收費

公有免費停車位老是看得到停不到？新北市交通局今年起針對各行政區部分路段免費公有停車格，轉型為收費管理，總計數百格，11月...

捷運植物園站成MV拍攝場景 還被納入國際活動必訪地點

知名網紅音樂家林子安近日於捷運萬大線植物園站工區的潛盾隧道拍攝MV（https://www.youtube.com/wa...

龍山寺、聯合報公益寫作營成果佳！續辦擴增開班

為讓孩子提升寫作能力，台北萬華龍山寺去年開始與聯合報合作，共同推辦「愛與希望公益寫作營」，首期開課成效良好，今年，將在萬...

影／北市首創高齡健康前瞻中心 柯文哲踩數字眼忙腳亂

根據統計，台北市高齡人口達18.8%，預計後年將達20%超高齡社會門檻，市長柯文哲今天出席「高齡健康前瞻中心」揭牌。柯說...

三芝三生公園增設遮陽功能 踏青賞花遇雨不怕淋濕

三生公園位在新北市三芝區的三合社區內，該處經常舉辦活動及農夫市集，但因沒有遮雨棚僅有簡單的花架，如遇到下雨則沒有遮雨空間...

李再立疑罵長官「濫用公帑等7罪狀」北市體育局駁斥

台北市體育局長李再立遭週刊爆料，指有浪費公帑、公器私用等爭議，還曾公開批評長官、羞辱新進同仁等情事，對此，北市體育局今天...

安坑中和民眾注意了 11月夜間封閉國3部分路段

配合安坑輕軌11月4日起至11月31日的夜間22時至凌晨6時進行工作車拆卸作業，國道3號(安坑至中和段)施工路段(南下3...

主辦2021全運會 侯友宜希望邀各縣市首長開幕觀禮

睽違18年，新北市明年再度主辦全國運動會，將納入電競項目如英雄聯盟或爐石戰記等，市長侯友宜今天宣示明年新北是運動年，且把...

企業勞資爭議達上千件！北市府推「勞條健檢師」輔導

由於許多新手雇主們或中小型企業不了解勞動法令，也沒有專業人事人員，常因工資、排班工時以及休假等問題發生勞資爭議，管理方式...

影／北海岸獨創水上飛行傘遭勒令停業 業者錯愕難接受

北海岸飛行傘業者在翡翠灣沙灘的「水上飛行傘」，不同於從山坡高空跳下，而是在沙灘上起跑，靠風力透過水上摩托車以400公尺長...

熱門新聞

八德一號社宅遭投訴放不下洗衣機 住發處喊冤

新北歡樂耶誕城月中開城 史上範圍最大、時間最久

影／北海岸獨創水上飛行傘遭勒令停業 業者錯愕難接受

八仙樂園是否有機會復業？ 律師：除非業者主動做這事

台南交流道3出口路標新版本 郭國文：為高公局長上了課

環團批府美麗灣「買貴了」 台東縣府：不是誰說了算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。