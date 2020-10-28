影／北市首創高齡健康前瞻中心 柯文哲踩數字眼忙腳亂

根據統計，台北市高齡人口達18.8%，預計後年將達20%超高齡社會門檻，市長柯文哲今天出席「高齡健康前瞻中心」揭牌。柯說，「高齡健康前瞻中心」將是老人運動的研發示範中心，等同是高齡運動智庫，柯今天也帶頭示範飲法運動「踩地墊數字」、「AI活力彩球機」等，一度讓柯大喊「眼忙腳亂」大喊吃不消。

柯文哲表示，台北市目前的65歲以上長者已達18.8%，後年將超過20%，相較他剛上任時才14%，短短幾年，台北市的老年人口增加超過10萬人，主要是因為長者壽命延長、加上少子化問題嚴重。

柯文哲說，台北市要建構高齡友善環境、並促進高齡健康服務，目前台北市有17家社區團體，辦理長者健康促進課程；還有58處樂齡學習基地；528社區關懷據點。但除了這些，其實還要有研發的機構，以提供高齡長者運動的課程及教材研發。

柯文哲指出，北市府的高齡健康前瞻中心有四項目標，包括設計訓練課程，教長者怎麼專業運動；另外，課程設計出來後還要人員訓練；還有設計教材教具；最後就是資源整合，台北市需要一個長者健康的智庫，更需要一個高齡健康運動的示範中心。

北市衛生局表示，為讓台北市長輩健康長壽，柯文哲將擔任召集人，整合衛生局、社會局、教育局、體育局及台北市立大學資源成立「臺北高齡健康前瞻中心」，以跨領域政策服務整合、培訓增能、資源轉介、教材共享、創新實證等策略，串聯及發展創新多元健康促進服務模式，全方位部署北市高齡健康政策，打造健康長壽城市，落實聯合國在地老化與健康老化目標。

另外，北市立大學也設立校級「聰明老化跨域創新中心」推動高齡健康服務。柯文哲說，因應超高齡和少子化，台北市必需超前部署，由各局處和台北市立大學組織專家智庫，北市將以提升高齡者自主健康管理知能、預防及延緩失能失智、降低肌少症及慢性病風險等為目標，讓有限資源運用最大化。