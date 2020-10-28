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不能再免費停了 汐止淡水這幾處路邊停車格11月起收費
公有免費停車位老是看得到停不到？新北市交通局今年起針對各行政區部分路段免費公有停車格，轉型為收費管理，總計數百格，11月2日起汐止區伯爵街、淡水區淡金路1段等巷弄內的路邊停車格也將開始實施，減少久停占用情形。
交通局停車營運科長許芫綺指出，新北市共有3萬2千多個公有停車格，其中約4千多格位在巷道內、公私共有或條件不符合而未採取收費管理，因此部分出現民眾以廢棄腳踏車、花盆等路障占用，成了私家車位，更衍生髒亂，破壞市容等問題。
許芫綺表示，為了減少公有停車格遭久停占用，今年初新店、汐止、樹林、板橋、林口、中和、土城等部分路段、數百個公有免費停車格都轉型收費管理，11月2日起，汐止區伯爵街、伯爵街5巷、12巷、康寧街753巷10弄的路邊停車格，周一至周五的8時至20時，採計次60元收費；另淡水區淡金路1段152號、497號周邊兩側停車格，周一至周五的7時至20時，採每4小時計次收費30元。
許芫綺說，公有路邊停車位是否採收費管理，需要先了解是不是公有地，並評估巷道寬度、交通流量；即使巷道屬私有地，也不能自行劃設車格停放，另停放在私人土地上若有妨礙巷道通行，則可請警方執法取締。
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