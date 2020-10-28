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三芝三生公園增設遮陽功能 踏青賞花遇雨不怕淋濕
三生公園位在新北市三芝區的三合社區內，該處經常舉辦活動及農夫市集，但因沒有遮雨棚僅有簡單的花架，如遇到下雨則沒有遮雨空間，新北市農業局協助爭取景觀及遮陽工程，並在今天完工，提供三合社區居民及遊客歇息的空間。
農業局表示，三和社區自2014年經輔導通過農村再生計畫後，積極活化社區農村風貌與人文產業，假日時經常舉辦社區農夫市集，讓來此的遊客品嚐在地農產、體驗農事。
三和社區發展協會理事長劉秀鳳表示，三和社區位於新北市三芝區風景秀麗的北海岸，社區範圍包含古庄及新庄二里，屬於典型的農村聚落，社區內著名景點「三生步道」，每逢櫻花綻開時更吸引大批遊客慕名而來，三生公園景觀及遮陽工程完工後，不僅活化原有空間、提升在地環境之品質，更提供遊客走訪之餘，停下腳步歇歇腳，讓並心靈沉澱一番。
農業局長李玟表示，希望透過本工程的景觀活化，使社區環境達到更新與改造，帶動多元化農村產業發展，歡迎遊客們前來三芝遊玩時，可以造訪三和社區的三生公園體會三生步道的多元樣貌，擁抱三和社區獨有的農村魅力! 讓大眾感受到愛護土地的熱情並體驗農村在地之美。
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