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李再立疑罵長官「濫用公帑等7罪狀」北市體育局駁斥

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導

北市體育局長李再立遭週刊爆料，指有浪費公帑、公器私用等爭議，還曾公開批評長官、羞辱新進同仁等情事，對此，北市體育局今天聲明表達遺憾，強調是「非事實之投訴與報導」。

針對週刊指，體育局於今年在第二辦公室2樓女用洗手間內設置淋浴間，是專為局長妻子而設置，體育局表示，局長妻子為在花蓮工作的全職人員，該報導所指明顯與事實不符，女淋浴間基於性別平權，故於2樓新設。

體育局表示，局長來自學界，在局務會議有時會分享對時政的看法，並鼓勵同仁思考怎麼做會更好，除了就市府政策宣導闡釋其意涵，也會勉勵同仁執行政策時，可批判性的思考若自己是決策者時會如何決定，對於市府或體育局已形成之決策則應確實執行。

「局長關心某位受訓成績不理想之新進同仁，曾於局務會議請科室主管了解原因，並提供必要之輔導，協助該同仁提昇相關知能以有效執行業務。」

關於李再立被投訴阻撓設置射擊訓練場地。體育局指出，射擊協會提議恢復文山運動中心25公尺火藥槍射擊靶場一事，則是本於權責研議其適法性及法規限制（如噪音、粉塵……等）等議題，皆是行政機關決策之前的必要作為。

體育局表示，為了推展射擊運動，已規劃在新生公園設置全新的射擊靶場供選手練習；在靶場未完工前，極積向體育署及國訓中心協調讓本市選手可以至桃園公西靶場練習。

對於報導指有工友被列入「赴屏東觀摩全國中等學校運動會及慰勞基層訓練站教練與選手」的出差人員名單並爽玩五天，體育局表示，該名工友為業務科同仁，在今年全國中等學校運動會期間，應業務需要與其他同仁一起南下屏東，提供台北市基層運動訓練站的參賽學生選手各項必要協助，工作相當辛苦，故爽玩5天指控與事實不符。

台北市政府員工滿意度調查中，有關調查同仁對於領導方面表現的滿意度部分，其對象包括機關內各層級主管及機關首長2種。體育局表示，局長在局務會議中表示，若是對機關首長的評量，局長個人虛心接受，而若是評量機關內各層級主管時，所有主管同仁都應共同檢討改進。

此外，「局長也請各科室主管利用科室會議適時說明本局政策，並提供意見表達管道，以利同仁了解主管同仁的努力，並暢通溝通管道，避免同仁因資訊不足而產生不必要的誤解，局長並無責備科室主管之意。」

關於李再立將教育局的「專任運動教練」業務轉移到體育局一事，體育局表示，台北市長柯文哲從未指示將教育局的「專任運動教練」業務移轉至體育局，此事是教育局曾局長向李局長提議。

體育局表示，考量市府一體，行政機關應相互協助，因此將此案提至體育局局務會議討論，並請局內專門委員擔任專案召集人進行可行性評估，該評估結果認為現階段不適合將該業務由教育局移轉至體育局。

因此，「局長請本局副局長向教育局副局長說明，共同確認本案評估結果及後續如何加深及加廣兩局在此議題的合作。本案評估作業體育局及教育局均認真執行，並無草草了事之情事。」

關於去年台北市議員應曉薇發現，體育局補助大型體育活動，將原本的台北市補助民間體育團體辦理體育活動辦法，改用採購法，並結合「勞務採購」及「限制性招標」。

體育局表示，修訂運動賽事經費分攤方式是為了符合相關規定，議員索資公務部門則必須依法提供，本局已曾有相關新聞稿回應。至於局長差勤，去年參訪上海馬拉松活動於事前向市議會請假，結婚20周年則是向市議會請當日下午5點後之假。

體育 北市 教育局

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