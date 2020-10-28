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北市體育局長遭爆寵妻等七罪狀 李再立： 都為不實指控

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市體育局長李再立(右二)遭質疑公器私用，並遭爆料有多項爭議。李再立今天與台北市長柯文哲(左一)出席活動，柯文哲表示，他沒有接到爆料，體育局長會自己說明。記者林麗玉／攝影
台北市體育局長李再立(右二)遭質疑公器私用，並遭爆料有多項爭議。李再立今天與台北市長柯文哲(左一)出席活動，柯文哲表示，他沒有接到爆料，體育局長會自己說明。記者林麗玉／攝影

台北市體育局長李再立遭質疑公器私用，並遭爆料有多項爭議。有人投訴，李今年6月動用6萬5千元第一預備金，在局長室旁增設女用淋浴間，目的竟是爲讓老婆使用；還有議員質疑，李將補助民間體育團體辦理活動辦法改用採購法，疑替有心人大開方便之門。對此，李再立今天表示，這些都為不實指控。

由於周刊報導指出，連柯文哲的核心幕僚都接獲相關爆料，李再立今天表示，柯市長並沒有要求他到市長室說明，柯文哲今天被問及此事，表示沒有接獲爆料，但體育局長應該自己說明過了吧。

周刊報導，李再立2018年就任台北市體育局長後，爆發多項爭議。其中，體育局員工爆料，李再立將小巨蛋旁第二辦公室的二樓局長室旁女廁，花第一預備金6萬多增設淋浴間，但該辦公室四樓就有淋浴間，質疑李是用了讓妻子使用，公器私用。

李再立今天回應，他太太人在花蓮工作，平常都不在台北。之所以將二樓女廁增設淋浴室，是基於性別平權考量與運動使用方便。李表示，他鼓勵女性同仁要多運動，但因沒有盥洗室會相當不方便，加上四樓淋浴間熱水器壞了，因四樓本身為儲藏空間，讓女性上四樓儲藏空間淋浴，有安全考量，加上人力打掃管理上也不方便，所以才改裝二樓女廁，是基於安全及管理的方便。

至於議員應曉薇質疑，體育局將補助民間體育團體辦法改用採購法，並結合「勞務採購」及「限制性招標」，等於是把體育活動變成工程標案，甚至廠商可獨家議價、書面驗收、不需用單據核銷，根本是替有心人大開方便之門。

李再立回應，之所以這樣改，是要符合相關採購法規定，因過去的方式並不符合採購法，但公家經費超過十萬元都要用採購法，他是要將制度訂定更周延，甚至依照採購法規定，某種特定狀況下可以採限制性招標，還有議價的審查空間，比以前直接委託，都來得更周延。

另外，對於議員質疑有道理的部分，他也都有修正，包括讓經費有分攤辦法，也將規定法制化、訂定更周延，很多問題不是他製造出來的，而是自然產生。

至於有議員認為他不甩議會，李再立說，只要是議員有索資，體育局都會給，但若是涉及隱私不能給的就不能給，甩不甩議會？這應該是感受問題。

李再立說，他借調擔任公職，一切行為都可受公評，很多政策決策需要評估，爆料的部分都非事實，第一時間看到員工爆料，當然心裡會有一點小沮喪，不過老話一句，借調到北市府擔任公職，一切可受公評。

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