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安坑中和民眾注意了 11月夜間封閉國3部分路段
配合安坑輕軌11月4日起至11月31日的夜間22時至凌晨6時進行工作車拆卸作業，國道3號(安坑至中和段)施工路段(南下31K+320~32K+330、北上32K+110~32K+480)將封閉車道，用路人行經施工路段須注意及減速慢行。
新北市政府捷運工程局表示，封閉國道3號部分路段期間，P8-17墩柱施工封閉南下(31K+320~32K+330)外側車道及入口匝道預先縮減，維持南下中間及內側車道正常通行；P8-15墩柱封閉北上(32K+480~32K+110)外側車道，維持北上中間及內側車道正常通行(詳交維配置圖)。
捷運局說明，周五及例假日取消施工作業，施工期間民眾如有任何問題及建議事項，可隨時聯絡施工廠商新亞建設，電話(02)2215-8123或2214-5832)，行經施工路段的車輛應減速慢行、降低行車速率，並配合現場指揮人員導引改道行駛，確保安全。
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