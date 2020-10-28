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主辦2021全運會 侯友宜希望邀各縣市首長開幕觀禮

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市全運會場館新莊網球場。圖／體育處提供
新北市全運會場館新莊網球場。圖／體育處提供

睽違18年，新北市明年再度主辦全國運動會，將納入電競項目如英雄聯盟或爐石戰記等，市長侯友宜今天宣示明年新北是運動年，且把選手定位為全國奧運選手，開幕式希望邀請全國縣市長觀禮，凝聚國人向心力。

新北市政府明年籌辦全國運動會，暑假期間資格賽，10月16日到21日正式賽，選手從20歲到30歲，已設定標章為女王頭。體育處長洪玉玲今天在市政會議說明進度，會後表示如果疫情屆時更嚴峻，會考慮延辦甚至停辦，「今年的全運會就是延辦」。

洪玉玲說，目前已向體育署爭取1億8000多萬元修繕場館，比賽場地共40處，分布16行政區，都以學校現有空間為主，不興建新場地，並解決修繕問題，部分場館日後可作為2025世壯運等大型賽事使用。

另外，現代五項等運動項目場館和向台中、台北、桃園、高雄和宜蘭商借使用。

今年自辦項目共有5項，其中包括首次進入全運會項目的電競比賽，還有武術、滑輪溜冰、保齡球和軟網，市府宣傳外牆都已布置完成，耶誕城也會有運動活動主題。另外也會讓運動時尚化，如代表隊和接待禮賓都有專屬服裝。

侯友宜期盼全運會可帶動新北成為運動健康城市，並宣示明年是新北運動年，邀請市民投入運動；也希望協助明星選手們宣傳，視為全國奧運選手，讓他們長年累月的付出被看見。

他說，電競運動項目是很好的產業升級，可引業界協助運動選手成長，目前募款3000萬元，還有很大空間，賽事可讓業餘變成職業，推動產業發展。他要副市長、副秘書長緊盯進度，要比全中運層次更高。

新北市全運會場館板橋第一運動場。圖／體育處提供
新北市全運會場館板橋第一運動場。圖／體育處提供
新北市長侯友宜表示明年全運會將有電競比賽。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜表示明年全運會將有電競比賽。記者施鴻基／攝影

侯友宜 奧運

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