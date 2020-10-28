快訊

台鐵新市-永康傳鋼軌裂縫19公分 延誤2小時多

台灣空防迫切危機：中共殲-10戰鬥機對台海均勢的影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

企業勞資爭議達上千件！北市府推「勞條健檢師」輔導

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導

由於許多新手雇主們或中小型企業不了解勞動法令，也沒有專業人事人員，常因工資、排班工時以及休假等問題發生勞資爭議，管理方式容易有觸法疑慮，常誤觸勞動法令而不自知，衍生勞資爭議，受到政府機關裁罰與投訴。

根據台北市勞動局資料顯示，今年初至9月勞資爭議調解案為4,015件，企業因勞動基準法裁罰件數高達1,033件，民眾向政府勞條申訴案，受理件數為3,154件。

對此，台北市政府勞動局今年度推出免費服務「勞條健檢師」，由專業勞動條件檢查員進入到企業中，透過柔性個案輔導，協助體檢企業管理制度，增加法遵觀念。

北市勞動局陳信瑜局表示，只要公司行號提出申請，勞動檢查員就會主動與事業單位約定輔導時間後，親自到企業逐項指導，從雇主應置備勞工名卡、出勤紀錄、工資清冊等文件逐一檢視，並解說現行規定及應調整改善事項。

陳信瑜指出，雇主朋友可以直接至「台北市民服務大平臺」提出線上申請，或可以至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，也能夠傳真及郵寄等管道提出申請。

陳信瑜說，提出申請後，勞動局「勞條健檢師」主動向申請人確認輔導時間。如有勞資爭議調解程序或勞動檢查案件進行，「勞條健檢師」輔導服務將暫緩實施，待調解或檢查案件結束後，另再擇期安排輔導。

北市 健檢 工時

延伸閱讀

App數量居六都後段班？ 北市府：保留服務導向App

台北市成亞洲第一 柯文哲簽署加入國際彩虹城市

社福共融機構 北市府未來將再增4家

請「生理假」遭雇主要求出證明 勞動局：恐違性平要罰

相關新聞

北海岸水上飛行傘傳意外 新北府勒令停業：安全不足

北海岸飛行傘業者在翡翠灣沙灘的「水上飛行傘」因10月4日出現遊客在翱翔天際時遭電線勾到，不慎摔落地面的事件…

捷運植物園站成MV拍攝場景 還被納入國際活動必訪地點

知名網紅音樂家林子安近日於捷運萬大線植物園站工區的潛盾隧道拍攝MV（https://www.youtube.com/wa...

影／北海岸獨創水上飛行傘遭勒令停業 業者錯愕難接受

北海岸飛行傘業者在翡翠灣沙灘的「水上飛行傘」，不同於從山坡高空跳下，而是在沙灘上起跑，靠風力透過水上摩托車以400公尺長...

主辦2021全運會 侯友宜希望邀各縣市首長開幕觀禮

睽違18年，新北市明年再度主辦全國運動會，將納入電競項目如英雄聯盟或爐石戰記等，市長侯友宜今天宣示明年新北是運動年，且把...

企業勞資爭議達上千件！北市府推「勞條健檢師」輔導

由於許多新手雇主們或中小型企業不了解勞動法令，也沒有專業人事人員，常因工資、排班工時以及休假等問題發生勞資爭議，管理方式...

北市啟聰學生宿舍改建大樓 設幼園、長照

台北市政府斥資3400萬元，將啟聰學校餘裕空間改建成教育社福大樓，昨天啟用。

關渡花海 面積擴大

「2020關渡花海」11月1日起舉辦，今年花海面積再擴大，廣達4.38公頃，足足有105籃球場，預計7日至16日進入盛大...

柯文哲推音圖中心 議員轟留爛攤

台北市長柯文哲視「音樂與圖書中心（舊AIT原址）計畫」為任期最後2年重大施政之一，預計2022年2月開工，2025年10...

新北水肥爆滿 議員要侯市長與柯市長協調溝通

新北市水肥長年委託台北市迪化汙水處理廠處理，但因水質及含油量過高等問題，處理廠4月起宣布不再收受外縣市水肥，新北因此有社...

新北欒樹紅 秋意濃

秋意漸濃，新北市林口、三峽、樹林、新店及鶯歌等道路上的台灣欒樹，悄悄從金黃轉為火紅，燈籠狀蒴果紅通通的掛滿樹梢，提醒民眾...

新北耶誕城 下月開城歡樂52天

一年一度的新北歡樂耶誕城將於11月13日開城，為期52天史上最久，範圍從市府廣場跨到府中商圈，燈飾天橋則有8座。新北市府...

八仙重啟得業者主動 受害人反對

針對八仙樂園後續發展，律師陳麗玲表示，八仙樂園場地屬於私人財產，必須由所有權人主動申請，才有重啓的一天，新北市府僅能用「...

熱門新聞

八仙樂園荒廢5年 侯友宜嘆：業者不見我

八德一號社宅遭投訴放不下洗衣機 住發處喊冤

新北歡樂耶誕城月中開城 史上範圍最大、時間最久

八仙樂園是否有機會復業？ 律師：除非業者主動做這事

台糖新營副產傳將開發工業區 100多人懸布條抗爭

影／北海岸獨創水上飛行傘遭勒令停業 業者錯愕難接受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。