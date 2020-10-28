企業勞資爭議達上千件！北市府推「勞條健檢師」輔導

由於許多新手雇主們或中小型企業不了解勞動法令，也沒有專業人事人員，常因工資、排班工時以及休假等問題發生勞資爭議，管理方式容易有觸法疑慮，常誤觸勞動法令而不自知，衍生勞資爭議，受到政府機關裁罰與投訴。

根據台北市勞動局資料顯示，今年初至9月勞資爭議調解案為4,015件，企業因勞動基準法裁罰件數高達1,033件，民眾向政府勞條申訴案，受理件數為3,154件。

對此，台北市政府勞動局今年度推出免費服務「勞條健檢師」，由專業勞動條件檢查員進入到企業中，透過柔性個案輔導，協助體檢企業管理制度，增加法遵觀念。

北市勞動局陳信瑜局表示，只要公司行號提出申請，勞動檢查員就會主動與事業單位約定輔導時間後，親自到企業逐項指導，從雇主應置備勞工名卡、出勤紀錄、工資清冊等文件逐一檢視，並解說現行規定及應調整改善事項。

陳信瑜指出，雇主朋友可以直接至「台北市民服務大平臺」提出線上申請，或可以至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，也能夠傳真及郵寄等管道提出申請。

陳信瑜說，提出申請後，勞動局「勞條健檢師」主動向申請人確認輔導時間。如有勞資爭議調解程序或勞動檢查案件進行，「勞條健檢師」輔導服務將暫緩實施，待調解或檢查案件結束後，另再擇期安排輔導。