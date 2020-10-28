北海岸水上飛行傘傳意外 新北府勒令停業：安全不足

北海岸飛行傘業者在翡翠灣沙灘的「水上飛行傘」因10月4日出現遊客在翱翔天際時遭電線勾到，不慎摔落地面的事件，新北市體育處5日前往稽查，發現業者經營的降落場地有遊客、漂流木，沒有安全的降落場，22日發送公文給業者要求勒令停業，並於12月18日前改善，否則將依消費者保護法第58條見定財閥6萬到150萬。

這個月中有名21歲女子到北海岸去玩「水上飛行傘」，在教練帶領下在天際中翱翔，過程中卻因氣流不穩，飛行傘勾到電線，2人雙雙墜地，送醫救治，所幸沒有生命危險。

體育處在發生意外後，派員前往稽查，發現現場的降落場地是一片沙灘，但上面不只有許多漂流木，還有遊客，並非所謂的安全降落地點，且安全設備也不足，認為有損害消費者生命、身體安全之虞。

體育處於22日發送公文給業者，表明業者提供消費者無動力飛行傘運動服務，未能提供可合理期待安全性之降落場，確有損害消費者生命、身體安全之虞，依消費者保護法第36條規定，請業者停止提供無動力飛行傘運動服務至改善完成為止，在今年12月18日前將改善過程與結果送市府備查，如有違反將依消費者保護法第58條規定裁處。

體育處表示，業者當初並沒有依法向市府申請營業核准，現在稽查又發現安全措施不足，立刻要業者勒令停業，同時也要求業者在12月18日前將改善結果送往新北市政府審查，若有違反規定，將依法裁處6萬至150萬罰緩。