捷運植物園站成MV拍攝場景 還被納入國際活動必訪地點

知名網紅音樂家林子安近日於捷運萬大線植物園站工區的潛盾隧道拍攝MV，引起廣大迴響，更成為國際性Open House Taipei活動行程之一，北市捷運局第二區工程處表示，配合Open house活動，植物園站工區將於11日開放2梯次參訪活動，讓民眾可在捷運萬大線通車前了解捷運工程場景及開箱潛盾隧道。

二工處指出，正在施工中的捷運萬大線植物園，是一座蓋在植物園與訊塘埔遺址的車站，周邊就是南海學園人文特區，包含台北當代工藝設計分館、臺灣藝術教育館、南海書院、歷史博物館等具古典特色文化場館，還有高學府建國中學、南門國中、國語實小等學區。

有別於其他捷運車站體開挖只需2年時間，因植物園站蓋在歷史遺址（植物園遺址）上，為維護遺址的完整及保存文物，開挖初期先進行「人工考古開挖」，由考古團隊開挖並進行文化遺址勘查。

原先預計2018年8月才能完成搶救遺址工作，但與二工處合作下，提早1個半月完成搶救遺址及連續壁、箱涵施作、潛盾機挖掘等站體興建工程，林子安的MV就是在植物園站已完成的潛盾隧道所拍攝。

二工處表示，正處施工高峰期的捷運萬大線為各界欲了解捷運建設交流必訪之處，植物園站工區因蘊含了豐富的文化資源，更是最熱門的參訪據點，音樂家林子安選在植物園站潛盾隧道拍攝MV，透過工程與音樂交流，帶領民眾一睹通車後就無法看到的潛盾隧道場景實況。