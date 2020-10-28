影／北海岸獨創水上飛行傘遭勒令停業 業者錯愕難接受

北海岸飛行傘業者在翡翠灣沙灘的「水上飛行傘」，不同於從山坡高空跳下，而是在沙灘上起跑，靠風力透過水上摩托車以400公尺長繩索拖曳飛上天空後，在高空翱翔。新北市政府昨天發文要求停業，改善降落場所等相關安全措施，否則將裁罰6到150萬元。業者錯愕，表示難以接受。

新北市政府昨天派人送公文到現場，公文指出，業者提供消費者無動力飛行傘運動服務，未能提供可合理期待安全性之降落場，確有損害消費者生命、身體安全之虞，依消費者保護法第36條規定，請業者停八提供無動力飛行傘運動服務至改善完成為止，在109年12月18日前將改善過程與結果送市府備查，如有違反將依消費者保護法第58條見定裁處。

市府指7月實勘時告知業者有沒有備飛行副傘，起降區有異物等多項缺失，至今業者都沒提報改善資料，因此要求立即停業，限期改善。

飛行傘業者劉松添表示，沙灘並沒有異物、石頭，如有也都有隨時清除，適合降落，不是文中所指未能提供可合理期待安全性之降落場，不會造成受傷，不會有意外發生，安全保護措施及安全降落都足夠。業者喊冤說該改善的都改善了，不知標準在哪裡要如何改善，無法接受，希望市府站在輔導立場，如何改善一定配合，不會這樣勒令停業。

「水上飛行傘」不同於從山坡高空跳下，而是在沙灘上起跑，靠風力透過水上摩托車以400公尺長繩索拖曳飛上天空後，在高空翱翔，風況良好時可看到基隆港、野柳海灣，頗受想找刺激的遊客喜愛。

水上拖曳飛行傘創始人劉松添說，這種方式是台灣第一次出現，利用400公尺長的繩索由水上摩托車拉到高空再放開，風況良好時飛行高度高於台北101大樓，比從山上滑下的飛行傘停留時間更久，視野更廣。