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北環段捷運站設在工廠旁 500名廠家代表抗議有問題

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
今天500名廠家代表今在先鋒材料科技公司總部門口高舉白布條抗議。記者江婉儀／攝影
今天500名廠家代表今在先鋒材料科技公司總部門口高舉白布條抗議。記者江婉儀／攝影

捷運環狀線南環、北環段預計在年底完成設計，明年六月動工，但北環Y19A站設置在新北市產業園區，園區內的廠家認為設站點及出土端會影響到貨運車轉彎、廠家營運，台北市捷運局表示，針對地方疑慮，會將設站點周邊人行道退縮、取消停車格方事修改路寬，針對採取全線高架化的提議，捷運局說，高架化會有用地爭議，若提新的規畫設計圖，也會延長動工日期。

今天500名廠家代表今在先鋒材料科技公司總部門口高舉白布條抗議，認為環狀線北環段Y19A站的地下站體及出土位置設計將衝擊地方交通，捷運局現計畫路線規劃把出土位置設計在園區內的五權一路至五權三路，新北市議員陳明義也到場聲援，要求更改設計，認為應採全線高架化。

捷運出土段受害場戶自救會指出，今年7至8月陸續跟主管機關發陳情函，結果都轉文給北捷，北捷也都說行政院已經核定計畫，都不回應地方訴求，地方陳情針對設計案抗議多年，工業廠房旁邊就建設捷運軌道，無法繼續生產，行政院當時就要求北捷，如要建設北環段，必須與碧芳溝通並將衝擊降到最低，地方也不反對重大建設，但當初開公聽會只有通知部分廠家，就地方沒有任何反對聲音。

自救會也說，北捷提出的設計圖跟20多年前的版本差異不大，現在新北產業園區的產業聚落蓬勃發展，現在新北也增設知識產業園區增加產業量能，認為北市端便宜行事，自救會強調，廠家的訴求就是希望北捷將衝擊降到最低。

台北市捷運局副局長陳耀維表示，地方認為出土段會衝擊交通，此部分可以透過號誌調整、修改道路寬度的方式解決，將透過退縮五工路人行道、取消停車格方式修改道路寬度，該路段車流量多，但完工後有捷運可達到轉乘效果，也可減少車流量。北環路線已於2017年獲行政院核定，「將不再調整」，明年會舉辦施工前說明會，明年6月也會按照原定計畫動工，預計2028年完工、2029年通車。

新北市議員陳明義今表示，地方拒絕地下車站方案，應採全線高架化，即便造價較高，但能降低對地方交通的衝擊。陳耀維回應，若採高架化會有用地爭議等問題，若提新的規畫設計圖，行政院也會延長動工日期，北捷還是會依照原訂規劃執行。

捷運環狀線南環、北環段預計在年底完成設計，明年六月動工，但北環Y19A站設置在新北市產業園區，園區內的廠家認為設站點及出土端會影響到貨運車轉彎、廠家營運。記者江婉儀／攝影
捷運環狀線南環、北環段預計在年底完成設計，明年六月動工，但北環Y19A站設置在新北市產業園區，園區內的廠家認為設站點及出土端會影響到貨運車轉彎、廠家營運。記者江婉儀／攝影

捷運環狀線

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