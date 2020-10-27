八仙樂園是否有機會復業？ 律師：除非業者主動做這事

八仙樂園塵爆已發生5年多，各界關注八仙是否有望復業，律師陳麗玲表示，「即使政府有心，只要業者不主動申請，政府也無能為力」，根據民法767條規定，八仙樂園場地屬於私人財產，必須由所有權人主動申請，八仙才有重啟的一天，市府單位僅能用「給棒子或蘿蔔」在政策上的福利或是懲罰，行政機關不宜主動洽談。

陳麗玲說，業者日後若有重啟八仙樂園的念頭，市府才可在公安、合作宣傳方面給予協助，以桃園小人國為例，桃園市政府也曾搭配鬱金香花季活動進行行銷，若類似活動舉辦在八仙樂園園區中，也可達到帶動人潮、經濟復甦的效果。

「現在是皇帝不急、急死太監的狀況」，陳麗玲表示，雖然業者不願意出面，但期待有跟市府主動聯繫的那天，不論是在園區重整或是證照更換等行政程序，相信市府都會給予協助，讓八仙有重新營業的機會，不論是新北市民或是全台市民都希望有一個新的戲水場所。

新北市議員陳偉杰表示，在上次市政總質詢他提過，希望在八里蓋新北自己的兒童樂園，但侯友宜傾向重啟八仙樂園，除了可促進經濟也可在工作機會等方面照顧當時的受害者，八里民眾也都希望八仙樂園可以重啟，之前市府提台版迪士尼樂園卻轉變成產專區，地方也十分反彈，不論是要重啟八仙或是重起爐灶建兒童樂園，最終都是要達到八里地區民眾希望在地有一個娛樂區域的期待。