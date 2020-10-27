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觀音山要建纜車 侯友宜：年底辦招商說明

中央社 / 新北27日電

新北市政府日前提出觀音山纜車構想，新北市長侯友宜今天在議會答詢表示，年底將進行纜車招商說明會，若招商成功，將可望成為新北市的地標之一。

新北市議會今天進行市政總質詢，議員李翁月娥及蔡錦賢等人都希望市府加強發展淡水八里的觀光產業，尤其是八里夜景美麗，若能設置觀音山纜車，將可帶動地方觀光。

蔡錦賢說，淡水有河海及夕照美景，未來應參考澎湖持續多天施放的花火節來吸引觀光人潮，並補助淡水河沿岸大樓光雕，再加上觀音山纜車連結山頂設旋轉觀景台，將可有效帶動觀光發展。

侯友宜表示，新北市400萬人口可帶動北北基發展及國際競爭力，更有好山好水好風景等觀光休閒資源，只是觀音山纜車仍待確定路線及遷移墳墓。

侯友宜說，未來淡江大橋建好後，煙火施放會要比雪梨大橋還要美。同時，觀音山纜車計畫也將於年底由觀光旅遊局辦理招商說明會，若招商成功，觀音山纜車可望成為新北市地標之一。

觀旅局表示，八里纜車規劃從八里渡船頭直上觀音山硬漢嶺，全長大約2公里，工程經費約新台幣9億元。屆時可遠眺淡水河口、淡江大橋，以及串連淡海輕軌藍海線、八里輕軌、八里河岸公園、十三行博物館，帶動當地觀光產業發展。

纜車 八里

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