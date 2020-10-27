八仙樂園復業引關注 塵爆受害者：聽到這名字都害怕

八仙樂園塵爆已發生5年多，各界關注八仙是否有望復業，還有地方意見提到重新開業或許能提供受害者工作機會，協助他們重返職場，但有八仙塵爆傷患及家屬聽到這件事憤怒表示，完全無法接受，甚至有人聞訊後，難過得掉下淚來。受害者表示，他們現在聽到八仙這個名字都會害怕，更別提要他們回去那個地方工作，他也發現母親直到現在都還會躲在房間偷偷掉淚，堅決反對八仙復業。

八仙樂園塵爆事件發生在2015年6月27日，當時共有499人遭燒燙傷，燒燙傷面積80%以上計41人、面積40到80%的有240人，造成15人死亡，不少傷勢嚴重患者直到現在都還在做復健。

受害者表示，有些人受傷之後連工作、婚姻都被影響，更別提還有3名患者至今都得坐輪椅，那是烙印在心裡一輩子的陰影，不管是以什麼方式進行，他們都沒辦法接受八仙樂園復業。

「孩子越是勇敢，我越是傷心」受害者母親說，孩子的傷疤會一輩子烙印在身上，他唯一能做得就是努力復健，恢復一些身體機能，但每次看著他積極復健，表現出堅強的樣子，我就會掉下眼淚，內心像是被千刀萬剮般，即便事件已發生5年多，但他仍然無法釋懷。

受害者母親表示，八仙塵爆影響的不只這些傷患，還有許許多多的家庭，而他們直到現在都還只能接受市府、愛心人士的幫助來度過艱苦日子，八仙樂園背後的萬海航運從來沒有公開道歉過，民事賠償至今也無下文，她沒辦法原諒八仙樂園，也沒辦法接受樂園復業這件事。