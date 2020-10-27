台電瑞芳巡修班成立 讓偏鄉有優質供電服務

台電公司基隆區營業處今(27)日在瑞芳區協和發電廠址附近成立瑞芳巡修班，除了投入480萬元編制18名專業人力，還有6部工程車，以增加緊急事故的搶修效率，將提供瑞芳、雙溪、貢寮三區民眾更優質的供電服務，並為瑞芳第二產業園區的設立，做好用電上的準備。

台電基隆區營業處副處長邱玉典表示，因新北市政府投入30億元，將打造「瑞芳第二產業園區」吸引因疫情回流的台商進行投資，台電公司基隆區營業處為考量地方產業發展將有更高的用電需求，優先佈署成立瑞芳巡修班，不僅為產業的穩定供電做最佳後援，也希望能優化瑞芳、雙溪、貢寮三區的服務品質。

新成立的巡修班，除了辦公室、宿舍等新落成，還有工具設備的新添購，一旦有緊急事務，人員立刻配上安全帽、安全掛桿帶及反光背心，駕駛工程車出動，能快速趕往事故點搶修。

瑞芳巡修班班長蔡承陽表示，東北角地區，尤其沿海地帶面臨東北季風，事故率相對來得高，除了未來有瑞芳巡修班，一區五人小組做修繕，也陸續將架空的電線改為地下傳輸，希望大幅降低故障頻率，提供民眾更有感的服務穩定性。