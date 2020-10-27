不再危險過馬路 新江北橋自行車引道完工

汐止區基隆河沿岸騎自行車，到新江北橋就得危險的穿越馬路，所以，在新北市議員周雅玲的爭取下，新北市政府也進行了廊道串聯工程，全新開闢的自行車引道完成，不但更貼近基隆河，欣賞的河景更美，不用再危險的過馬路，也更安全。

江北里長謝祚敏說，江北里的兩段自行車路廊改善，第一段是在星光橋到江北橋有一段拓寬工程，至於另一段就是在過新江北橋的時候，在橋的下方有一個新做好的自行車引道，可以通到水尾彎，就不用牽車過馬路，從10/15完工後，自行車友反應都不錯，很感謝新北市政府以及議員周雅玲。

市議員周雅玲指出，基隆河自行車道在新江北橋的這個斷點處的改善，終於在這個月中完工，現在行經這裡的自行車友，不用再危險穿越，有自己專有的引道可以通過，很開心經過這四年的爭取，讓這200多公尺的斷點可以改善，也期許相關單位未來在各斷點處或是路面能夠多加把勁，找替代方案改善，讓自行車友在騎車更舒適安全。

周雅玲表示，另一邊靠近高速公路聯絡道橋，大概300尺的拓寬也完成了，之前太窄又是斜坡危險，這次一併納入拓寬，騎車或是散步舒適安全，今天來看，路過民眾都豎起大拇指稱讚。