快訊

八仙樂園是否有機會復業？ 律師：除非業者主動做這事

面對它、接受它、處理它、放下它：聖嚴法師的「本來面目」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車無處停! 汐止議員爭取公有地設停車場

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區新台五路的江山萬里社區旁，至少上百部的機車沒地方停，新北市議員廖先翔爭取規劃停車場。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區新台五路的江山萬里社區旁，至少上百部的機車沒地方停，新北市議員廖先翔爭取規劃停車場。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區新台五路的江山萬里社區旁，道路兩側有不少公路總局的地，在當地停車位一位難求的情況下，至少上百部的機車沒地方停，新北市議員廖先翔就提出爭取撥用，讓新北市政府規劃停車場或休閒空間，紓解當地的停車亂象。

崇德里長蘇宏杰說，江山萬里社區，居住九百多戶，人多機車也很多，原本停車位已經不夠，最近社區另一頭的招商街涵洞又不給停機車後，現在至少上百部的機車沒地方停，真的很困擾，所以，感謝議員廖先翔能夠協助爭取，希望新台五路旁公路總局的地，能夠規劃為停車場或休閒空間。

市議員廖先翔表示，現在社區需要空間來停放一百多台機車的位置，所以，請新北市政府趕快跟公路總局申請，趕快撥用給市府，之後就能規劃比較完善的停車空間。

廖先翔指出，那在移撥之前可能先把路邊的一些汽車格先改為機車格讓民眾使用，等土地移撥完之後再來清點一下也了解地方需求，針對缺乏的汽、機車格，利用人行道外的綠地規劃停車空間。

汐止 萬里

延伸閱讀

汐科站遊民喝酒便溺 民憂成環境治安死角

汐止康寧街307巷停車亂象 規劃收費停車

汐東線先推有譜 房仲：屋主鬆了一口氣

汐止舊金龍公園閒置 要闢停車場有困難

相關新聞

八仙樂園是否有機會復業？ 律師：除非業者主動做這事

八仙樂園塵爆已發生5年多，各界關注八仙是否有望復業，律師陳麗玲表示，「即使政府有心，只要業者不主動申請，政府也無能為力」...

八仙樂園復業引關注 塵爆受害者：聽到這名字都害怕

八仙樂園塵爆已發生5年多，各界關注八仙是否有望復業，還有地方意見提到重新開業或許能提供受害者工作機會，協助他們重返職場，...

瑞芳青年志工捐物資、紅包 邊緣戶好生活

瑞芳區青年志願工作服務協會今(27)到在瑞芳區東和市民活動中心日做愛心巡迴，捐贈四十組物資與紅包，給東和、傑魚、龍潭三里的邊緣戶，希望讓有急需的邊緣戶，能感受到來自社會的愛心與加油打氣。

淡水輕軌藍海線一期完成履勘 預定年底前通車

淡海輕軌第一期藍海線工程，交通部完成履勘作業，結論計有「營運前須改善事項」7項，「一般注意改善事項」6項，「後續建議改善事項」5項， 新北市捷工局將針對缺失事項立即進行改善，隨後報請交通部確認核發營運許可後，預定年底前可通車。

機車無處停! 汐止議員爭取公有地設停車場

汐止區新台五路的江山萬里社區旁，道路兩側有不少公路總局的地，在當地停車位一位難求的情況下，至少上百部的機車沒地方停，新北市議員廖先翔就提出爭取撥用，讓新北市政府規劃停車場或休閒空間，紓解當地的停車亂象。

不再危險過馬路 新江北橋自行車引道完工

汐止區基隆河沿岸騎自行車，到新江北橋就得危險的穿越馬路，所以，在新北市議員周雅玲的爭取下，新北市政府也進行了廊道串聯工程，全新開闢的自行車引道完成，不但更貼近基隆河，欣賞的河景更美，不用再危險的過馬路，也更安全。

台電瑞芳巡修班成立 讓偏鄉有優質供電服務

台電公司基隆區營業處今(27)日在瑞芳區協和發電廠址附近成立瑞芳巡修班，除了投入480萬元編制18名專業人力，還有6部工程車，以增加緊急事故的搶修效率，將提供瑞芳、雙溪、貢寮三區民眾更優質的供電服務，並為瑞芳第二產業園區的設立，做好用電上的準備。

北藝預估吸引大量人潮 議員盼開放停車場舒緩停車需求

台北表演藝術中心鄰近士林夜市及捷運劍潭站，北市議員鍾佩玲今指出，北藝預期帶來人潮，當地停車問題困擾居民已久，盼能開放場館...

影／金山知名自助餐遭惡意棄單 50個便當招待里民免費吃

新北市金山一家知名自助餐店今天上午9點有人打電話訂了50個便當，老闆忙了好久把便當做好，但等到中午卻沒有人來取，回電話竟...

精實管理還債570億 王世堅轟柯文哲「臭彈」市長

台北市長柯文哲日前再度自豪當市長6年，精實管理市府還債570億。民進黨北市議員王世堅今天批評柯文哲「臭彈」。王世堅幫柯算...

兩業者對八仙樂園有興趣 新北：有意者沒有負評

新北積極開發八里地區，但該地八仙樂園5年前遭遇塵爆意外，使得發展受阻，新北市長侯友宜今年8月喊出以企業協助方式主動協助，...

App數量居六都後段班？ 北市府：保留服務導向App

台北市長柯文哲上台後強調要營造台北市成為智慧化城市，但台北市議員汪志冰下午在議會質詢指出，資訊局在柯市府時期開發App的...

熱門新聞

八仙樂園荒廢5年 侯友宜嘆：業者不見我

遊客不鳥餵食禁令 台東登仙橋獼猴嚴重發福

台中后里鳳凰山隱藏版秘境 秋天走步道欣賞浪漫美景

台糖新營副產傳將開發工業區 100多人懸布條抗爭

漁光島熱鬧後的兩樣情 水上玩家：喜歡人少的靜謐

頭份124甲縣道試行機車5個月 縣府：不要誤上高速公路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。