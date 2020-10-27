機車無處停! 汐止議員爭取公有地設停車場

汐止區新台五路的江山萬里社區旁，道路兩側有不少公路總局的地，在當地停車位一位難求的情況下，至少上百部的機車沒地方停，新北市議員廖先翔就提出爭取撥用，讓新北市政府規劃停車場或休閒空間，紓解當地的停車亂象。

崇德里長蘇宏杰說，江山萬里社區，居住九百多戶，人多機車也很多，原本停車位已經不夠，最近社區另一頭的招商街涵洞又不給停機車後，現在至少上百部的機車沒地方停，真的很困擾，所以，感謝議員廖先翔能夠協助爭取，希望新台五路旁公路總局的地，能夠規劃為停車場或休閒空間。

市議員廖先翔表示，現在社區需要空間來停放一百多台機車的位置，所以，請新北市政府趕快跟公路總局申請，趕快撥用給市府，之後就能規劃比較完善的停車空間。

廖先翔指出，那在移撥之前可能先把路邊的一些汽車格先改為機車格讓民眾使用，等土地移撥完之後再來清點一下也了解地方需求，針對缺乏的汽、機車格，利用人行道外的綠地規劃停車空間。