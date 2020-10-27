淡水輕軌藍海線一期完成履勘 預定年底前通車

淡海輕軌第一期藍海線工程，交通部完成履勘作業，結論計有「營運前須改善事項」7項，「一般注意改善事項」6項，「後續建議改善事項」5項， 新北市捷工局將針對缺失事項立即進行改善，隨後報請交通部確認核發營運許可後，預定年底前可通車。

淡海輕軌在綠山線營運之後，接著藍海線從綠山線的濱海沙崙站延伸，新站點台北海洋大學站開始，經過沙崙到漁人碼頭共三個站點，共2.2公里，而這次履勘作業，模擬演練情境為突發大型車進入輕軌軌道系統，造成列車無法通行，與列車碰撞及出軌等二種狀況。

新北市捷工局總工程司 鄭智銘表示，年底通車後將採兩種營運模式，分別為紅樹林站至崁頂站，以及紅樹林站至淡水漁人碼頭站，重疊路段班距縮短，乘客搭乘更方便，藉此提升淡海新市鎮沿線運輸服務品質。