瑞芳青年志工捐物資、紅包 邊緣戶好生活

瑞芳區青年志願工作服務協會今(27)到在瑞芳區東和市民活動中心日做愛心巡迴，捐贈四十組物資與紅包，給東和、傑魚、龍潭三里的邊緣戶，希望讓有急需的邊緣戶，能感受到來自社會的愛心與加油打氣。

瑞芳區公所社會人文課長林淑賢表示，邊緣戶，意味著生活有困境，卻因為動產、不動產、投保薪資等條件不符合，無法領取政府補助的族群，在瑞芳區各里時有所聞，透過里幹事與各里辦公室的關懷瞭解下，除了有實物銀行或社工專案輔導外，部分社會愛心團體也加入捐助活動，希望讓真正當下有需要的人，能獲得及時雨般的援助。

新北市議員林裔綺表示，感謝瑞芳區青年志願工作服務協會，第二年舉辦冬季物資捐贈活動，讓邊緣戶感受到寒冬前的慰問和關懷，共四十份的物資，包含米、乾糧、毛毯等，每人也有千元的慰問金，希望讓東和、傑魚、龍潭三里的邊緣戶，得到更好的照料。

瑞芳區青年志願工作服務協會理事長黃進勝表示，邊緣戶部份年紀偏大，或是行動不便，難以出外工作，透過社會愛心，能讓他們的生活過得好一點，也希望在能力所及的範圍，拋磚引玉，鼓勵民眾能多關心、幫助社會弱勢，為地方灌注溫暖的力量。