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北藝預估吸引大量人潮 議員盼開放停車場舒緩停車需求

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
鄰近捷運劍潭站的台北表演藝術中心，其巨大圓球體造型外觀為一大特色。記者胡瑞玲／攝影
鄰近捷運劍潭站的台北表演藝術中心，其巨大圓球體造型外觀為一大特色。記者胡瑞玲／攝影

台北表演藝術中心鄰近士林夜市及捷運劍潭站，北市議員鍾佩玲今指出，北藝預期帶來人潮，當地停車問題困擾居民已久，盼能開放場館地下停車場，另北藝鄰近捷運站，其捷運軌道震動及噪音恐造成影響。對此。北藝總監王孟超回應，建物做過測試可阻絕內外部干擾，另可研議非表演時段舒緩居民停車壓力。

鍾佩玲表示，北藝靠近士林夜市，周遭交通情況複雜、停車格一位難求，不少居民擔憂若有大型表演團體進駐，恐對當地交通造成嚴重衝擊，盼能開放北藝地下停車格提供民眾停車需求；也有民眾質疑，北藝鄰近捷運軌道，其震度及噪音恐影響內部表演品質。

對此，王孟超指出，受到地質影響，北藝僅有地下一樓設計成停車場，提供200格汽車停車位、350格機車停車位，由於停車格位不足，表演期間無法開放地方居民停放，但非尖峰時段如白天或凌晨時段可研議。

士林夜市攤商盼有更多人潮進入，當地居民憂心大型團客擠爆交通，北市文化局長蔡宗雄補充，團客會直接搭遊覽車進場，北部散客則習慣搭捷運；演出進場時間集中在下午5點半至六點半，離開時間為晚上10點，不會影響前往夜市民眾。

震動及噪音部分，王孟超表示，北藝為世界首座圓球型大劇場，已通過抗震測試，可完全吸收、阻絕外部震動及內部干擾，觀眾及表演者不用擔心演出品質受到影響。

針對北藝圓球型設計概念，王孟超解釋，北藝僅有4公頃的基地，設計師以夜市「一鍋三味」為設計概念，集合大中小劇院，有效利用空間且兼具靈活變化。

表演場館共可容納3100名觀眾，除能展現最貼近觀眾的演出環境，還設計許多獨立包廂在劇場後方，讓身障人士及團客輕鬆欣賞演出。

「這應該就是莎士比亞想呈現的劇場」，王孟超表示，環狀型劇場創造無死角視野；西方劇場有包廂設計，但都在邊角位置視野受限，為此，北藝將獨立包廂設在劇場後方，不僅可看到完整表演，同時也能進行社交。

另一特點為獨立透明走廊，透過隔音玻璃是看劇場內部，民眾可參觀到劇院後台、化妝間、劇場影棚、餐廳、辦公室，走出室內還有室外觀景台眺望遠山大飯店，走到最上方的球體可以往下俯瞰中劇院的表演，透過劇院參觀作為另類行銷手法，吸引民眾購票看戲。

北藝建物通過抗震測試，可完全吸收、阻絕外部震動及內部干擾。記者胡瑞玲／攝影
北藝建物通過抗震測試，可完全吸收、阻絕外部震動及內部干擾。記者胡瑞玲／攝影
北藝建物通過抗震測試，可完全吸收、阻絕外部震動及內部干擾。記者胡瑞玲／攝影
北藝建物通過抗震測試，可完全吸收、阻絕外部震動及內部干擾。記者胡瑞玲／攝影
北市議員鍾佩玲（左）表示，北藝周邊交通複雜，盼未來能開放停車場紓解民眾停車需求。記者胡瑞玲／攝影
北市議員鍾佩玲（左）表示，北藝周邊交通複雜，盼未來能開放停車場紓解民眾停車需求。記者胡瑞玲／攝影

劇場 捷運

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