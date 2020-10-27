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影／金山知名自助餐遭惡意棄單 50個便當招待里民免費吃

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山知名自助餐店遭惡意棄單，50個便當招待里民免浪費。記者游明煌／翻攝
金山知名自助餐店遭惡意棄單，50個便當招待里民免浪費。記者游明煌／翻攝

新北市金山一家知名自助餐店今天上午9點有人打電話訂了50個便當，老闆忙了好久把便當做好，但等到中午卻沒有人來取，回電話竟都不接，店家被惡意棄單相當無奈，發臉書找來里民一起免費享用，避免浪費。民眾都說菜色很棒，很好吃，怎麼有人這麼惡劣。

林姓老闆貼文說，開店這麼多年第一次遇到跑單的客人，昨天才在新聞看到有便當店被跑單，今天就在他身上發生，雖然50個便當價值4千元而已，但是這個先生你的人格只有值這麼多嗎？

林姓老闆訪表示，早上打電話來訂便當的是一名男子，和一般往常顧客一樣，沒有異狀，表明他要訂80元便當50個，還說要焢肉、雞腿、排骨3種便當平均分配，表示11點多會來拿，他和員工忙了很久才做完，但等到12點半都沒有人出現。

林姓老闆看時間都過了，也很心急不知發生什麼事，打電話給對方想問清楚，但不是沒有接就是掛掉，他撥了很多次都沒有用，才警覺可能被惡意棄單，由於一下子那麼多便當，他就請里民來免費吃，不要有浪費的情形。一名來吃便當的老闆友人說，菜非常好，很好吃，棄單的人實在太可惡。

金山警分局金山派出所表示，會請店家來報案，也請當事人主動與店家或警方聯繫說明。但林姓老闆表示，自認倒楣，只希望下次別再這樣，要珍惜。

金山知名自助餐店遭惡意棄單，50個便當招待里民免浪費。記者游明煌／翻攝
金山知名自助餐店遭惡意棄單，50個便當招待里民免浪費。記者游明煌／翻攝
金山知名自助餐店遭惡意棄單，50個便當招待里民免浪費。記者游明煌／翻攝
金山知名自助餐店遭惡意棄單，50個便當招待里民免浪費。記者游明煌／翻攝

便當 金山

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