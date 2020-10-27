兩業者對八仙樂園有興趣 新北：有意者沒有負評

新北積極開發八里地區，但該地八仙樂園5年前遭遇塵爆意外，使得發展受阻，新北市長侯友宜今年8月喊出以企業協助方式主動協助，新北市議員鄭宇恩說，只在新聞看見但沒有實質討論。新北經發局長何怡明指出，有2業者表達有興趣，且沒有負評。

新北市府今年8月市政會議時，侯友宜在會議中指出，八里拚發展卻遭遇大家的痛，未來將以企業協助主動幫忙八仙樂園，創造業者、市府、被害者3贏局面。

鄭宇恩指出，10月8日辦理八仙樂園現勘，經發局會同環保局並通知議員辦公室前往會勘，最後會議紀錄是「尚屬整潔，請八仙繼續保持」，當時與業者談論到，過去都在新聞看到願協助八仙重建，或媒合其他業者，但沒有實質討論。

鄭宇恩說，她多次看到市長對媒體說明，有意願協助八仙樂園，所以她今在議會質詢市長，市長卻說透過經發局、觀旅局、2任的八里區長都去找業者，業者去避不見面，與她的認識落差蠻大。

何怡明表示，目前有2業者對於八仙樂園表達有興趣，但新冠肺炎疫情導致投資需求不斷重新評估，不過有興趣的業者對於八仙樂園的規模與配置沒有負評，未來若有業者表達對八里有娛樂產業需求，仍優先推薦八仙樂園。