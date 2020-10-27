App數量居六都後段班？ 北市府：保留服務導向App

台北市長柯文哲上台後強調要營造台北市成為智慧化城市，但台北市議員汪志冰下午在議會質詢指出，資訊局在柯市府時期開發App的數量及下載量，不如郝市府時期，在六都之中數量也在後段班，僅比新北市多，她認為柯市府執政懈怠，連開發App都不積極。

對此，資訊局長呂新科說，App是市府和民眾的橋梁，數量從104年的27個，下架至15個，原因是市府希望把服務和資訊導向的App分開，資訊導向盡量用網頁，不開發App，留下的15個大多是服務導向的App，其中像法務局的法規 查詢，偏向資訊，明年就會下架。

汪志冰說，資訊局累計至目前有15個App，其中9個是郝市府時期開發，而台北市立美術館、HELLO TAIPEI、pay.taipei、視訊119、台北通、全民守護者等6個App為柯市府時期開發。

汪志冰還指出，北市App數量15個，在六都之中排倒數第二，只比新北市的9個多，其他桃園市有22個、台中17個、台南18個、高雄市19個。

另外，下載量不等於使用量，以下載量最多的pay.taipei來說，該行動支付軟體提供電子支付繳納規費的功能，下載量逾15萬，但109年9月北市路邊停車費代收收入資料，發現總收入1.5億中，僅有3723萬元是透過pay.taipei繳納，占比僅24%。

對此，呂新科說，pay.taipei具策略性，補足無現金城市這一塊，至於如何推廣？目前會把所有規費繳納，盡量整合到pay.taipei平台，並把主力的支付工具業者也整合進來，目前有15家市場主力的業者，希望能納進20家，形成便利民眾用來查找自己的規費帳單，再透過自己習慣的支付工具，達到電子支付的效果，也是實現無現金城市的很好的一步。