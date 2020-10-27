北市拒收水肥…新北屎滿為患 北巿：雙北已開會3次溝通

新北、桃園今年4月起出現「爆屎」危機，指因北市迪化汙水處理廠禁收外地水肥所導致，北市衛工處強調，迪化汙水廠早在2010年起就禁收外地水肥，今年初發現水質不合格率達9成，加上民眾抗議惡臭味，4月時將疑似違規投入水肥業者名單移轉北市環保局進行查處。目前雙北已有初步共識，除了北市將加強水質稽查外，新北也將自設2個水肥投入站。

衛工處副處長程培嘉指出，新北於2016年底關閉2個水肥投入站後，北市今年初進行水質檢測數據時發現，水肥水質超過法規容許限值，其不合格率高達9成，其項目多為「動物性油脂」、「鐵（溶解性）」等非水肥物質。

程培嘉表示，不合格的「動物性油脂」也就是油漬，多為餐廳排放的廢油，應由焚化廠或合格機構處理，但違法業者卻投入汙水廠，導致汙水廠水管堵塞、影響汙水處理效能、除臭系統無法負荷，導致異味飄散影響地方居民生活環境。

針對新北、桃園爆發「屎滿為患」危機，程培嘉表示，雙北副市長今年下半年進行溝通，北市衛工處及新北環保局成立「雙北水肥合作專案小組」 ，並在6月5日、8月7日、10月15日開了3次會議，目前已有初步共識，新北將自設2個水肥投入站，預計明年3月完工、5月1日啟用。

為管制水肥水質及配合北市環保局水質稽查作業，今年8月17日起僅開放平日上午9時至下午6時可進入投肥，整體投肥量已顯著減少、水質不合格率下降約5成，異味影響也大幅減少。此外，迪化汙水廠除既有除臭系統，更增設二氧化氯除臭設備，並善用出入口快速鐵捲門，縮短出入口開啟時間，避免異味散逸。

程培嘉說，雙北後續也會持續合作，北市端加強水肥水質稽查，若發現水質不符合水肥站管理標準，會將疑似違規業者名單移轉給雙北環保局去查處；雙北環保局也會向水肥業者多家宣導，勿將非水肥物質如餐廳、工業區廢油投入廠區。

北市環保局副局長盧世昌表示，按照「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」規定，運送水肥業者由環保局負責管理，其業者也須與環保局取得執照才可運送水肥投入汙水處理廠，違規運送水肥業者則依照法規第41條，處6000元以上、30000以下罰鍰。過去已開了幾10張罰單，有業者現場查核遭重罰，甚至撤照。

另外，北市於今年8月也完成水肥投入站生物除臭酵素系統及塑膠簾新設工程，加強異味防治；北市環保局今年3月起也會不定期至廠區查看有無違規情況，目前迪化汙水廠每日定期巡查廠區異味6次以上，並成立24小時接聽民眾反應異味專線，確保汙水處理廠周邊空氣品質。