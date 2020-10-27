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台北市成亞洲第一 柯文哲簽署加入國際彩虹城市

中央社 / 台北27日電

同志大遊行31日登場，台北市政府今天宣布，經市長柯文哲簽署加入國際彩虹城市網絡（Rainbow Cities Network，RCN），台北市成為亞洲首個加入這個組織的城市。

台北市性別平等辦公室表示，柯文哲9月14日簽署加入RCN，而後北市正式提出申請，經RCN會員表決後，10月7日正式通知北市獲准加入。台北市成為第31個會員城市，同時也是亞洲第一個加入這個國際組織的城市。

北市府表示，本次申請入會作業由性別平等辦公室和民政局共同主導；多年來市府推出各種保障同志權益措施，例如強化同志伴侶醫療代理權、修改社會住宅出租辦法納入同性伴侶和打造LGBT友善職場等。

北市府指出，民政局長期擔任同志業務窗口，成立全國首個同志業務聯繫會報、辦理同性伴侶註記及核發伴侶證、連續20年舉辦同志公民活動，並提供同志遊行相關資源協助。

此外，北市府表示，民政局2015年主動向司法院聲請同婚釋憲，並親上憲法法庭爭取同性結婚權利，促成台灣去年完成同婚立法。市府相關友善政策，讓RCN很快接受北市府提出的入會申請。

北市府表示，10月31日第18屆同志大遊行將於台北市登場，此時北市加入RCN，在性別人權推動上別具意義，為台北市性別平等設下重要城市里程碑，也盼能喚起亞洲各國城市響應。

RCN於2012年由荷蘭政府倡議成立，以城市為主體，由共同參與城市的市長或副市長簽署「瞭解備忘錄」（MOU）加入，目前共有33個城市會員，目的是促進各國地方政府推動保障LGBTI社群措施。

北市 同志遊行 同婚釋憲

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