pay.taipei使用率0.6%？北市：為市庫省3千萬手續費

台北市政府設置智慧支付平台「pay.taipei」，遭議員質疑使用率僅0.6%，甚至多項規費低於0.01%。北市府秘書長陳志銘今天表示，pay.taipei智慧支付平台自2017年上線迄今，已為市庫節省3559萬元代收手續費，截至今年9月底，共收繳10億元、779萬張單，較去年同期的4.19億元、427萬張單，收繳率成長82.4%，收繳金額成長超過1倍。

陳志銘表示， pay.taipei的建置是以便民為核心價值，透過行動支付特性，提供無接觸、跨時幅、低成本的公共費用支付服務，相較實體繳費通路，有更為低廉的代收手續費成本，統一的手續費原則為稅費、規費由機關負擔手續費，罰鍰則由民眾負擔手續費，另外，也歡迎代收業者為推廣業務自行提出優惠活動，一起回饋給繳款人。

北市資訊局則表示，pay.taipei雖僅服務第3年，但以費用項目，每年的成長率發現，愈貼近日常生活繳費愈受民眾歡迎，以今年度為例，目前已有40類費用，完成介接並有其支援的支付業者，各業者在法規允許項目下，年底也將實現代收付服務，至少32類費用全部上線。

資訊局表示，透過公私協力持續推廣民眾行動支付的使用習慣，提昇平台的收繳比例，不僅節省手續費支出，更能在市府持續擴大行動支付服務範疇下，透過費用繳納e化、科技化串接和行動支付連結的智慧支付平台，讓市民對無現金政策更有感。