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寒舍艾麗宣傳當防疫旅館 議員：台中檢疫旅宿應公開

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃守達表示，台中市的檢疫替代所應公開資訊，讓民眾有更多選擇。圖／黃守達提供
台中市議員黃守達表示，台中市的檢疫替代所應公開資訊，讓民眾有更多選擇。圖／黃守達提供

台中市議會今進行交通地政質詢，市議員黃守達指出，台中的檢疫替代就是外縣市的「防疫旅館」但造成民眾混淆，不利旅宿業者加入。他指出台北信義區的寒舍艾麗酒店昨已加入，提供高端消費者選擇，防疫經濟可以多元化。但台中資訊不公開，目前僅22家，他認為應公開資訊讓檢疫者選擇。觀旅局長林筱淇表示，台中市的政策就是不公開，保護檢疫者與業者。

黃守達批評，目前台中的居家簡易替代所都由旅宿業者轉型，觀旅局說台中市还公 連居家檢疫替代所能否公開都不清楚，觀旅局長回答說目前台中市不公開。但網路上卻能搜尋到完整名單，甚至連個別業者都在自家網站上標榜自己是居家檢疫替代所，觀旅局卻說不能公開？

觀旅局指出，居家檢疫替代所收住居家檢疫者，不可視為一般旅宿由民眾自行投宿，市府執行防疫工作管理嚴謹，保障民眾健康安全，避免產生防疫漏洞。有關台中市個別業者在網站上擅自公開檢疫所資訊，觀旅局查明後將要求業者撤除。

黃守達強調，交通部觀光局網站上，有目前願意公布的防疫旅宿名單，台北就有72家、高雄有18家願意公布，台中掛零。現在國內疫情控制穩定，民眾對於疫情已不再如初期那麼恐慌，應可讓業者自己選擇是否公開，交由觀旅局整合名單，公布既可以減少統一窗口的負擔，也可以讓有需要的旅客選擇自己需要的房型與價格。

觀旅局表示，台中市居家檢疫替代所採不公開原則，為市府與台中市旅宿公會的共識。今年3月至今，各局處分工運作機制順暢，持續宣導居家檢疫者住替代所、一般旅客入住台中市安心旅宿的分流政策，成效良好。

台中市 居家檢疫 疫情

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