台電瑞芳巡修班揭牌 6車18人確保瑞芳、雙溪、貢寮供電

台電基隆區營業處「瑞芳巡修班」今天揭牌，正式成軍，編制18人，各式工程車輛6輛，日後將大幅增加緊急事故搶修量能，確保瑞芳、雙溪和貢寮地區供電穩定。

台電基隆區營業處表示，提供國人及企業穩定、優質的電力，一直是台電責無旁貸的使命。台電深知民眾與工商企業界對電力的殷切需求，近年來持續設法加速供電時程，利用各種自動化設備維持供電穩定。

因應新北市政府投入30億元打造「瑞芳第二產業園區」，吸引回流台商進駐，預估帶動未來地方產業發展，並增加用電品質需求。台電超前部署規劃成立瑞芳巡修班，為瑞芳、雙溪、貢寮地區提供更專業及穩定服務。

台電基隆區營業處長張建川表示，成立瑞芳巡修班總投資經費超過450萬元，投入專業人力18人，各式工程車輛6部，成軍後將大幅增加緊急事故的搶修量能。基隆區處同仁投入心力，克服困難成立瑞芳巡修班，顯示台電提升用戶服務品質的決心，希望能為國人提供更多有感的服務。