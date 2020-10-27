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社福共融機構 北市府未來將再增4家

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
社福機構共融，柯市長希望未來多家增設。記者潘永鴻／攝影
社福機構共融，柯市長希望未來多家增設。記者潘永鴻／攝影

北市立啟聰學校餘裕空間改建教育社福大樓啟用記者會。教育局長曾燦金今天表示，預計明年起至2024年將會陸續成立4家機構，屆時收托人數將達320人。

曾燦金表示，學生宿舍改建為教育社福大樓，1、2樓為台北巿大龍峒非營利幼兒園，3、4樓則是大龍峒身障社區長照機構（日間照顧）。

曾燦金說，2014年台北市推動建置「非營利幼兒園」至今已設立40間213班，提供5375個名額，去年非營利幼兒園的家長滿意度調查結果也顯示多數家長對幼兒園服務表現有高度肯定，平均分數92.25分。

曾燦金表示，從2018年推動「準公共幼兒園」，目前已有108所幼兒園加入，可招收7417名幼兒，為擴增台北市公共化教保服務供給量。即將進駐教育社福大樓的「台北市大龍峒非營利幼兒園」，就開設2歲專班1班16人、3至5歲共3班90人，可收托106名幼兒。

曾燦金表示，因應雙薪家庭關心的幼兒托育的問題，以及身心障礙者的照護問題，啟聰學校從2016年起著手推動，花費3401萬元，在2017年動工，今年完工，歷時3年。

身心障礙日間照顧中心部分，社會局表示，為了減緩身心障礙者失能情形及提升其社會參與機會，台北市目前有5家身障日照機構，包含大龍峒，收托量可達200人，預計明年起至2024年將會陸續成立4家機構，屆時收托人數將達320人。

社會局表示，其中，台北市大龍峒身障社區長照機構，日間照顧服務，是北市第一家以聽覺障礙者為優先服務對象之機構，共計可服務45位需求者，期減輕家庭照顧壓力及照顧負荷。

幼兒園 北市 身障

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