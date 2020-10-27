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北市啟聰學校宿舍 改建幼兒園結合身障日照機構

中央社 / 台北27日電

北市政府斥資3400萬將啟聰學校學生宿舍，改建為非營利幼兒園結合身障日照機構，今天舉辦啟用記者會。這是北市第一所公立學校活化校園空間為教育社福大樓。

台北市教育局上午舉辦台北市立啟聰學校餘裕空間改建教育社福大樓啟用記者會，市長柯文哲、教育局長曾燦金和社會局長周榆修等人出席。

教育局表示，因應幼兒托育以及身心障礙者照護問題，斥資3401萬元，民國106年動工，將啟聰學校學生宿舍改建為教育社福大樓，這是台北市第一所公立學校活化校園空間為教育社福大樓。

教育局表示，這棟教育社福大樓，1、2樓為「台北市大龍峒非營利幼兒園」，由財團法人台北基督教女青年會承辦；3、4樓為「大龍峒身障社區長照機構（日間照顧）」，由喜樂家族基金會承辦，以聽障者為優先服務對象。

教育局長曾燦金接受媒體聯訪時表示，大龍峒非營利幼兒園109學年度開辦，已招滿106名幼兒；大龍峒身障社區日照機構11月開放招生，最多可服務45名身障朋友，已取得使照和設立許可。

柯文哲致詞時表示，2014年推動台北市國中小校園教室閒置空間再利用要點，至今有1438間教室拿出來使用；非營利幼兒園使用公家空間為主，目前有40家、213班、5375個名額，數量是全國最多。

柯文哲指出，台北市目前有5家身障日間照顧中心，還會再增加4間，總共9間；另北市236間學校，70%教室在未來15年要改建，總費用約2000億，希望在學校改建時納入托幼、日照和長照等社福服務。

教育局表示，未來學校改建，須將社福需求納入，除北市啟聰學校，目前規劃在老松國小設立萬華區失智社區服務據點、芝山國小設社區式長照機構、忠義國小設教育社福園區，未來朝共榮方向努力。

北市 教育局 身障

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